合約談不攏 庫比蒂諾農夫市場今夏恐停辦

庫比蒂諾農夫市場2022年以來一直在迪安薩學院的停車場。（記者徐蓓蓓／攝影）

夏天是新鮮農產品銷售的旺季。每周日庫比蒂諾迪安薩學院（De Anza College）停車場舉辦的農夫市場，貨品豐富，非常受歡迎。但近日農夫市場管理者和迪安薩學院之間的溝通失誤浮出水面。這一失誤可能會導致幾十家攤販失業，而居民也會失去一個購買新鮮農產品的好地方。

據悉庫比蒂諾農夫市場由「西海岸農夫市場協會」舉辦和運營。從2011年剛開業時位於緊鄰85號州際公路靠近「橡樹中心」停車場的區域，後來搬到紀念公園，最後才確定在迪安薩學院停車場的地塊。

山麓-迪安薩社區學院學區和協會簽訂的一項協議，允許協會每周日在迪安薩學院停車場舉辦農夫市場。這項協議最早是在2022年簽訂，之後每6個月就延期一次。目前的合同將在7月1號過期。

但這一次，學區方面希望通過招標和競拍的方式挑選其它組織機構來運營農夫市場。學區董事會最早考慮過「太平洋海岸農夫市場協會」，遭到「西海岸農夫市場協會」會長拉米（Jerry Lami）和其他社區成員的反對。

拉米表示，自己並不知道農夫市場公開招標的事，對新的程序感到困惑。

學區發言人諾塞爾（Paula Norsell）表示，像學區這樣的公共機構定期招標是「好事」，這樣就可以從攤販處拿到最有競爭力的提案。她還表示，競標相關通知和資訊早在幾個月前就公開發送到當地的農夫市場，競標的具體步驟在學區網站上也可以查到。

學區董事會成員黃少雄（Gilbert Wong）表示，「西海岸」未能完成規定的提案請求（RFP），與此同時有另一位申請者完成了。就像申請哈佛大學一樣，沒有道理去拒絕完成申請的學生，而去接受沒有完成申請的學生。

不過學區董事會在6月10日的學區會議上，已經投票否決了這位申請者。因此重新開放了提案申請。「西海岸」如果完成提案請求，依然可以競標。

而居民關心的是就算「西海岸」得到了學區的批准，整個流程也要推遲數月才能完成。在沒有達成協議期間，農夫市場要被迫離開迪安薩。