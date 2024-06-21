慈濟北加州分會22日講座 談「福到用時方恨少」

慈濟北加州分會將於6月22日周六下午舉辦一場幸福人生講座，邀請台灣慈濟慈善基金會副執行長劉濟雨來到矽谷擔任主講嘉賓，以「福到用時方恨少」為主題，分享擔任慈濟志工多年從中所體悟的人生智慧。（主辦方提供）

慈濟北加州 分會6月22日下午舉行幸福人生講座，邀請台灣慈濟慈善基金會副執行長劉濟雨到矽谷 主講「福到用時方恨少」，分享擔任慈濟志工多年從中體悟的人生智慧。

劉濟雨經常受邀前往慈濟全球許多據點舉辦講座及分享，演說幽默機智、妙語如珠、旁徵博引，觀眾笑聲不斷，且能從輕鬆詼諧的互動中，體會出佛法應用在日常生活與志工付出的人生真理。近年來，劉濟雨的YouTube影片線上弘法，開播4年來累積260萬點閱次數，成為積極做慈濟且說慈濟的知名「網弘與網紅」。

劉濟雨的人生故事曾改編為大愛劇場「雨露」，在大愛電視台播出。劉濟雨曾在馬來西亞創業成功，身為台商企業家，他受到妻子簡慈露一句話「一個企業家，一年抽不出十天來做慈善事，這個企業家是失敗的」影響，1993年成為慈濟志工，並在馬來西亞積極投入慈善濟貧。

他逐漸從最初的九分事業、一分志業，慢慢轉變成九分志業、一分事業，2001年決定成為「全職慈濟志工」，割捨最後的一分事業，將位於馬來西亞的千餘坪廠房捐作慈濟幼教中心及義診中心。

劉濟雨說：「事業只剩一分，我還有九分煩惱；慈濟已經做到了九分，卻沒有煩惱，很奇怪！」知福惜福且積極造福的他，將在「幸福講座」中主講「福到用時方恨少」，和矽谷地區的朋友們分享他如何透過佛法走上幸福之路，培養人生的福氣，而且能夠讓幸福持久保鮮，生活永續豐盈的秘訣。

活動：慈濟北加 州分會幸福人生講座「福到用時方恨少」

時間：6月22日下午2至4時

地點：慈濟聖荷西志業園區（2355 Oakland Rd. San Jose, CA 95131）

報名：https://forms.gle/P111rzgz7ghNk3vA7