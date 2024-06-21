灣區僑教中心青年論壇 6月29日啟動矽谷夢想

金山灣區僑教中心與海外青年文化大使（FASCA）6月29日將舉辦青年論壇，主題為「啟動您的矽谷夢想」。（主辦單位提供）

矽谷 是創新和科技的代名詞，吸引著全球無數懷抱夢想的年輕人，然而要如何在競爭激烈的科技中心脫穎而出，實現職業理想，也是許多年輕人仍在摸索的方向。金山灣區 僑教中心與海外青年文化大使（FASCA）6月29日將舉辦青年論壇，主題為「啟動您的矽谷夢想」，目標就是給予有志進軍矽谷的年輕人更多指導和啟發。

這次論壇邀到Portwell Tech Inc., Preisent執行長李垣麟以及前Yahoo高階主管林錦秀分享科技領域的成長故事和經驗。兩位主講者在矽谷擁有豐富的工作，他們將深入剖析當前矽谷科技業的趨勢和機遇，並探討工作機會、成功發展路徑以及職場工作文化，協助青年對自我技能的認知，並指導參加者如何撰寫出色簡歷，如何在面試中脫穎而出，增加獲得暑期實習和全職工作的機會。

時間：6月29日下午1時30分

地點：金山灣區僑教中心(地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA 95035)

報名：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScB3bqnqlg1cqHcrZgrGwtXBtTtVYJiZCv0-5Euia_VooJyQA/viewform