電動飛行計程車 擬在灣區設立 將有5起降點

電動飛行計程車公司Archer Aviation準備利用空中網絡縮短灣區通勤時間。（取自官網）

據「聖荷西 信使報」（Mercury News）報導，電動飛行計程車公司Archer Aviation準備利用空中網絡縮短灣區 通勤時間，兩小時的通勤時間可能只需幾分鐘。

Archer Aviation公司透露了一個地區性 「城市空中交通網絡 」（urban air mobility network）的初步計畫，該計畫將縮短人們的出行時間，並通過使用飛行計程車徹底改變灣區人的通勤方式。

這家電動空中計程車公司設想建立一個灣區網絡，縮短人們的通勤時間。

「Archer 的目標是改變城市出行方式，用約10到20分鐘的電動空中計程車飛行，取代60到90分鐘的汽車通勤時間。這種飛行安全、可持續、低噪音，而且成本與地面交通相比具有競爭力，」Archer 在一份準備好的新聞稿中說。

據該公司稱，南灣、東灣、葡萄酒之鄉（Wine Country）和半島（Peninsula）將是以綠色能源為動力的空中計程車網絡的主要樞紐。

Archer Aviation 在一份事先準備好的新聞稿中表示：「該網絡將為灣區居民和遊客提供高效率的交通方式，使他們能夠前往灣區各地與人會面、光臨場所和出席活動，從而為灣區居民和遊客開闢一個充滿機遇的新天地。」

一家房地產 巨頭與 Archer Aviation 達成了一項初步協議，Archer 可以藉此獲得城市交通網絡的一個重要樞紐。

「Archer和Kilroy Realty Corp.最近簽署了一份諒解備忘錄，將Kilroy房地產公司在舊金山南部的Oyster Point開發項目確定為Archer灣區網絡的重要樞紐，」Archer在電子郵件中表示。據這家科技公司稱，Oyster Point 還可能成為水上交通樞紐。

「Kilroy和Archer正在研究開發一個擬議的Sea Portal海濱交通樞紐，用於電動垂直起降飛機和使用可再生能源的電動渡輪運營，」Archer 在郵件中說。

總部位於聖荷西的Archer Aviation公司正在推進位造、批量生產和交付可用作飛行計程車的電動飛機的計畫，擬議中的空中網絡是使用這種飛行器的關鍵場所。

預計該網絡將為灣區居民和遊客打開一個充滿機遇的新世界，讓他們能夠高效地前往灣區各地的人員、場所和活動。

Archer公司希望在灣區建立的這個區域飛行網絡，將在多個城市設立樞紐。該公司在電子郵件中表示：「Archer公司規畫的城市空中交通網絡，將在舊金山南部、納巴、聖荷西、屋崙和利佛摩（Livermore）設立起降點。」

Kilroy 房地產公司和 Archer 航空公司的目標是在Oyster Point開發公司辦公園區附近的水域開發一個 「垂直門戶」（vertiport）。

Archer公司首席發展和基礎設施長伯恩哈德（Bryan Bernhard）說：「我對Kilroy的遠見卓識表示讚賞，他們是首批將我們的移動服務視為其房地產投資組合與眾不同的配套設施的開發商之一。」

該 「垂直門戶 」還將是一個 「海上門戶」（sea portal），提供橫跨海灣的電力驅動渡輪服務。

「海上門戶將由可再生能源提供動力，為園區員工提供獨特的空中和海上交通選擇，」Archer和Kilroy在一份準備好的新聞稿中說。

該科技公司表示，Archer的午夜飛行計程車是一種可駕駛的四人飛機，設計用於進行快速的背靠背（back-to-back）飛行，飛行之間的充電時間極短。

Kilroy公司首席執行長阿曼（Angela Aman）說：「這種創新和可持續的服務，有可能為該項目目前和未來的租戶提供極大的便利性和選擇。」