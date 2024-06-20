預算削減 舊金山市立大學英語、粵語等免費課程恐喊卡

舊金山市立大學內的中國新年裝飾，華裔社區學生在該校占有很大比率。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市立大學(City College)校董會主席王兆倫（Alan Wong)19日表示，因舊金山市和縣大幅削減預算 ，未來市立大學的多個教育項目，如免費語言課程等會面臨停課，預計2025年開始，只有部分特定課程才有資格免費入學。市府將在今年底提出具體實施細節。

華人 移民依賴市立大學的英語培訓課程、粵語課程和華人社區所依賴的職業培訓課程等，都有可能受到影響。此外，如果提議的市預算削減方案獲得批准，市立大學的資金可能會從2023-2024年的1890萬元減少到2024-2025年的930萬元和2025-2026年的720萬元。為市立大學籌集儲備資金的計畫也面臨被取消的風險。

王兆倫表示，需要拯救免費課程計畫，這樣才能繼續為所有想要提升自己的舊金山人提供優質的、可負擔的教育。2019年，在選民通過一項措施為該計畫提供資金後，市政府簽署了一項協議，將為這項計畫提供為期十年的全額資金。市政府已經為免費市立大學計畫提供了不到一半的提案資金。在協議中途撤回免費市立大學計畫，將擾亂學生的教育進程。他將堅決倡導保護免費市立大學計畫不被削減。

市立大學前學生會主席唐偲維說，免費市立大學計畫幫助自己和市立大學的所有同學在支付帳單和照顧家人的同時，取得了學業成就或接受職業培訓，削減這個項目將剝奪社區中許多人在生活和事業上前進的機會和途徑。

王兆倫補充，市立大學在過去幾年的財政年度中一直保持預算平衡，保留了5%的儲備金，並在25年來首次接受了獨立財務審計，沒有發現任何負面結果。儘管本學年的入學人數增加了10%，增加了1000名全職學生，但市立大學的入學人數和預算仍然很脆弱。

認證機構警告稱，學校必須為長期的財政挑戰做好準備，包括從2025-26財年開始的收入凍結，直到市立大學能夠大幅增加入學人數，從而根據新頒布的州政府資助方案獲得生活成本調整，收入凍結才會解除。

他說，現在削減免費市立大學計畫會破壞學校取得的良好進展，並破壞學院的穩定。