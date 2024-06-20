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法醫報告：舊金山路倒15歲女孩 死於混合毒品

記者楊逸辰／綜合報導
4月份被發現死在舊金山一處住宅的車道上的15歲女孩死於芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺（冰毒）的致命組合。（Youtube╱KTVU FOX2）
4月份被發現死在舊金山一處住宅的車道上的15歲女孩死於芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺（冰毒）的致命組合。（Youtube╱KTVU FOX2）

據紀事報報導，舊金山法醫辦公室在18日發布的屍檢報告中稱，4月被發現死在舊金山一處住宅的車道上的15歲女孩死於芬太尼、可卡因和甲基苯丙胺（冰毒）的致命組合。

該女孩名為佩萊格里尼 (Jázmin Pellegrini)，從Bay Point的家中失蹤三天後，被發現在舊金山Ingleside區的Lobos街道失去了知覺。目前尚不清楚她為何前往舊金山。

屍檢將她的死亡主要歸因於毒理學測試在她的系統中，檢測到的藥物組合。除了芬太尼、古柯鹼和甲基安非他命之外，法醫還在她的血液中發現了抗憂鬱藥物和過敏藥物的痕跡。

助理法醫齊格勒（Dr. Karen Zeigler）在報告中寫道：「總體調查結果與急性混合藥物中毒導致的死亡最為一致。」

法醫無法確定死亡是否是意外。他說，在佩萊格里尼的屍體附近沒有發現任何藥物或酒精。

據家人稱，這名少女多年來一直在與自己的心理健康作鬥爭，因為她回憶起童年時在祖國匈牙利遭受祖父性虐待的經歷，以及移民到灣區後遭受的其他創傷。

「我們根本不明白。」她的母親巴拉尼(Marta Barany)在談到家人對屍檢結果的反應時說道。

巴拉尼說，佩萊格里尼的健康狀況在2022年因創傷後壓力症候群住院後顯著惡化。她說，家人在繼續籌集資金來調查這名青少年死亡的原因。

「賈茲敏（Jázmin，女孩的名）很煩惱，但除此之外她還是一個神奇的人。」她的母親說。

4月20日，一名旁觀者看到了她的屍體，並撥打了911呼叫醫護人員。

屍檢報告中的記錄提供了有關青少年屍體被發現當天的新細節。發現佩萊格里尼死在車道上的業主告訴調查人員，他們在前一天晚上6時30分左右進入家中，當時沒有在車道上看到這名青少年。報導稱，她於隔天上午11點30分左右被發現。

報導稱，佩萊格里尼沒有任何外傷，並指出舊金山警察局透過指紋分析識別了她的身分。

警察局發言人亨德森（Paulina Henderson）當時表示，調查人員沒有發現任何證據顯示佩萊格里尼被殺，也不懷疑有謀殺行為。

舊金山 檢測 灣區

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