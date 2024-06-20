安樂居社工 協助長者度過健康晚年

安樂居社會服務部區域經理陳思寧指出，支持老人活得健康是高齡社會很迫切的議題。（圖片來源：KTSF）

安樂居社會服務部區域經理陳思寧在日常工作中瞭解到，美國社會人口結構已經快速老化，與大家分享如何做一個健康的長者。

她指出，美國人口平均壽命已經達到77.5嵗。2020年的加州 老人人口約600萬，預計到2030年加州老人人口將達到800萬，將占到全州人口20%。如何支持老人活得健康是高齡社會很迫切的議題。

陳思寧表示，隨著人的年齡慢慢增長，生理機能將退化，關節、骨頭、肌力、視力、聽力、記憶力等也都將退化，同時高血壓 、糖尿病、失智症、慢性病等疾病都會出現。「老人很需要財力負擔住所和便利的交通。需要有人帶他們去不同的地方去看醫生。」她說，「老人也無法自己開車，他們需要長期的照顧資源來支持他們在家裡活得舒服快樂。」

陳思寧提到，安樂居的社工可以幫助長者度過一個健康的晚年。「我們幫助可以連接到有意義的而且有用的資源，協助老人取得他們需要的服務，為家庭照顧提供支持，倡導更有效的老人政策。」她舉例，特別是老人遇到重大疾病需要住院的的時候，安樂居可以幫助老人和家人與醫院保持聯絡，根據長者的需要和家庭需要隨時改進服務計畫和看護計畫。

除了身體改變之外，人老了還會有情緒方面的改變。「老人會經歷多重角色的改變，他們不再是經濟支柱，成為了被照顧著。有些人獨自居住，兒女不在身邊，經歷了喪偶的悲傷，遭受到社會的孤立，從而會產生憂鬱症 。」陳思寧表示，憂鬱症不是正常的老化過程，它是一種需要治療的疾病。憂鬱症表現為心情低落、失去興趣、減少思考力和記憶力甚至做出傷害自己的行動等。在這方面，安樂居可以幫助老人安排參加健康中心的活動，建立新的友誼，增加興趣，這樣憂鬱症現象就會減少很多。

安樂居參與的長者全面護理計畫（PACE ）令成為會員的老人可以接受全方面的醫療和長期照顧服務，包括幫助老人接觸醫生看病、把處方藥送到家裡、提供輔助器材等。除此之外，安樂居還有職業治療師和理療師幫助評估老人的身體能力，心理師提供情緒上的支援和輔導，營養師提供營養餐的服務。更為重要的是，安樂居能提供老人一個在白天時候安全的護理環境。

陳思寧提醒長者們，在日常生活中應多做適合自己的運動，通過有規律的運動來維持自己的肌力和耐力，多吃健康食物，減低壓力，不要抽煙，和家人朋友保持聯絡，勿對生活失去興趣。

加入安樂居，令長者身體情緒都得到照顧，得到一個安樂的晚年。有意查詢加入安樂居詳情者，可致電（866）526-9622，或掃描下方世界日報廣告上的二維條碼。