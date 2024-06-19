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消暑佳品 奇珍異蔬茭白、水蜜桃灣區受歡迎

記者徐蓓蓓╱舊金山灣區報導
茭白本來是夏季非常經濟實惠的蔬菜，在灣區卻賣出高價。（本報檔案照）
茭白本來是夏季非常經濟實惠的蔬菜，在灣區卻賣出高價。（本報檔案照）

灣區因為地形多變，局部小氣候多樣性豐富，盛產蘋果、櫻桃和牛油果等各類蔬果，而且因為華人比例高，很多華人喜愛的蔬菜水果供應也比較豐富，但是有一些在美國種植稀少的蔬果因為難得，幾乎賣上天價。

其中最新出現的一種蔬菜就是茭白，原本是非常普通的蔬菜，是菰屬草本植物感染黑粉菌之後膨大的莖，因為產量大，口感清甜脆爽，是很經濟實惠的家常菜。菰本來的果實就是六穀之一的菰米。

其實加州一直都出產菰米，甚至在一般超市都以「加州野米」的名稱作為有機健康食品銷售。但是因為FDA對植物的嚴格檢疫，且對引入黑粉菌有所忌憚，一直未能有華人申請到大規模種植茭白的牌照，因而很多人是來美多少年，就有多少年沒有吃過新鮮茭白。

據說，幾年前有些華人因為過度思念這道美味，在自家後院嘗試種植成功，一段時間內在紐約等一些地區的華人區內甚至非常流行。與此同時，2017年南加河濱地區也有華人農場終於申請種植牌照成功。

而灣區市場上第一次出現新鮮茭白大約是在2021年夏秋之際，一開始只有少量團購，後面華人連鎖超市也有上貨，不過上市時間都很短暫。一開始的售價是2磅起賣要價24元，而且是沒有清理外殼的狀況。這完全顛覆了茭白作為一種經濟實惠的蔬菜的印象。三年過去了，灣區茭白的產量似乎還是沒有上升，一磅最少還是要10元。

另一種灣區人願意付出高價的水果就是水蜜桃，雖然灣區附近桃子園不少，白桃、黃桃、蟠桃都很多，但似乎很多人心心念念的還是一口爆汁的亞洲水蜜桃。灣區華人超市目前4磅一盒的白玉桃只賣5.99元，但大粒的岡山/貴妃水蜜桃一顆就要超過3元，而且只有團購才能買到。

另一種可以以顆來計價的水果也是華人購物平台或團購才能買到的楊梅，這種原產浙江常用來做蜜餞的水果，本地的鮮貨半磅就要賣28.99元，算下來一小顆就要1.5元，不過很多購買者說暑熱天氣就想吃這一口酸甜，因而也就「含淚」買了。

華人超市 灣區 加州

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