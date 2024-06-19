灣區熱浪溫差大 同灣不同命

連黃仁勳職棒「台灣日」開球照片也被網友拿來作為灣區高溫的證明。（記者劉先進╱攝影）

進入6月以來，「熱穹」之下的灣區 連日高溫，連黃仁勳 職棒「台灣日」開球照片也被網友拿來作為灣區高溫的證明；但同屬舊金山 灣區，北灣、南灣、東灣和半島之間的溫差相當大，被稱為「同灣不同命、十里不同溫」。

6月第一波熱浪來襲，就有不少南灣居民覺得熱到受不了，甚至有中暑的感覺。有不少網友調侃黃仁勳在職棒的開球照片就是天氣太熱的明證，因為連無論寒暑都穿一身黑色皮衣出現的黃仁勳，當天都只在黑色打底衫外穿了一件職棒隊服。

而實際上，舊金山灣區南灣和北灣的溫度相差是比較大的，以周二（18日）為例，午後南灣庫比蒂諾市的氣溫達到82華氏度，同一時間北灣屋崙的溫度就只有75度，而舊金山市更是只有70度而已。位於西側半島的紅木城溫度則介於南灣和北灣之間，有77度；而東灣的密爾必達又更熱一點有83度，更靠近內陸的沙加緬度氣溫則是達到了86度。

家住南灣的郭先生，剛剛過去的周末抽空打掃了陽台，不過打掃完忘記把外穿的拖鞋收進室內，誰知一個周末的曝曬之後，塑膠拖鞋居然膠水融化，整體變形捲曲起來。而過去幾天的氣象紀錄顯示溫度都只在82度左右而已。想到氣象預報本周末溫度會接近90度，他都想放棄原本計畫好的出行。

同樣是上周末，有去海邊消暑的南灣居民說，外套、帽子加圍脖都還吹到鼻涕亂流，而開車一回到密爾布瑞的出口就又回到夏天的溫度。

灣區因為依山傍海，地形多變，開車穿越各個城市，往往有一日體會到一年四季的感覺。舊金山因為緊鄰大海，長年多霧低溫，有一個灣區人熟知的笑話是這樣的，問：「世界上最冷的地方在哪裡？」答案是「舊金山的夏天。」

有舊金山的居民表示，每次出門帶上一件薄羽絨服跟帶上手機一樣重要，偶爾甚至還會看到穿厚棉服或穿加拿大鵝牌厚羽絨的人，也有人說環繞灣區一圈，一年四季的衣服都要帶齊才好。