Diamond Shruumz產品含蘑菇 恐致重病

圖爲Diamond Shruumz產品。（圖片來源：美國食品藥品監督管理局）

據NBC News報導，聯邦疾病管制與預防中心（The Centers for Disease Control and Prevention，CDC ）警告民眾避免購買一種名為「鑽石舒姆茲」（Diamond Shruumz）巧克力、甜筒和軟糖，先前爆發的嚴重疾病已導致10人住院。

CDC日前向醫療保健提供者發出的警報中表示，八個州的十幾人在食用該品牌的「微劑量」蘑菇食品後患病，除兩人外，所有人都需要住院治療。

症狀包括癲癇發作、鎮靜、肌肉僵硬、腹痛、心率異常、高血壓 或低血壓。CDC表示，沒有人死亡，但有幾名患者需要戴上呼吸器並被送進加護病房。

美國毒物中心（Poison Centers）臨床總經理布朗（Kait Brown）表示，病情的實際規模可能更大。在全國範圍內，毒物中心已收到22份可能與 「鑽石舒姆茲」產品有關的疾病報告，並且每天都在發現新病例。

她說，CDC的統計代表的是最嚴重的病例，但毒物中心也知道一些較輕的病例，這些病例僅限於噁心或嘔吐等胃腸道症狀，或嗜睡或輕度鎮靜的感覺。

「鑽石舒姆茲」在其網站上表示 ，產品不含迷幻物質，幾位毒理學專家表示，成分中列出的蘑菇，例如獅鬃菇或南非醉茄，不會產生該公司在宣傳中吹捧的強效效果，例如放鬆或欣快感。

華府 首都毒物中心聯合醫療主任阿米爾沙希 (Maryann Amirshahi) 表示：「他們宣傳的蘑菇中含有的蘑菇是相當無害的，而且許多其他產品中也沒有類似的聲明。」

CDC在警報中表示 ，含有蘑菇萃取物等精神活性成分的產品越來越容易取得，並且通常以軟糖、巧克力或其他休閒食品的形式出售。此類產品可能含有「未公開的成分，包括非法物質」，「或未經批准用於食品的潛在有害汙染物。」

「鑽石舒姆茲」沒有回應置評請求。

布朗說：「目前，導致這些產品出現這些症狀的原因仍在調查中。但這確實說明了產品中的成分存在不確定性，可能會導致如此廣泛的症狀。」