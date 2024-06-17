林書豪爸爸新書 揭秘「把夢想的問號變成驚嘆號」

林繼明新書「把夢想的問號變成驚嘆號」，是林爸爸分享如何在美國教育環境中培養出優秀的林氏三兄弟，尤其是林書豪的一本自傳。（受訪者提供）

前NBA華裔 美籍巨星林書豪 的爸爸林繼明新書「把夢想的問號變成驚嘆號」，是林爸爸分享如何在美國教育環境中培養出優秀的林氏三兄弟、尤其是林書豪的一本自傳。林繼明夫婦身高平常，都是籃球素人，且是第一代移民，卻培養出華裔美籍籃球巨星林書豪。本報近日對林爸爸進行了專訪，了解到不少獨門育兒秘笈，以及在南灣巴洛阿圖長大的林書豪的一些成長軼事。

林繼明1953年在台北出生，籍貫彰化北斗。1975年畢業於台大機械工程系。1977年赴美留學，擁有老道明大學機械系碩士及普渡大學電機系博士學位。1978年結婚，育有三子。長子書雅為牙醫，次子書豪和三子書緯都是職業籃球運動員。

在台大讀書期間，林繼明在學校附近的唱片店第一次看到NBA比賽的片段。來到美國求學後更是迷上了NBA比賽。工作後因為感覺體力不夠而開始練習籃球。等到有了孩子以後，便常常帶三個小孩一起打籃球。等孩子再大一點又常常帶他們二對二鬥牛。不過除了強身健體之外，並沒有特別要把小孩培養成運動員的想法。

林繼明回憶，有一次小孩三、四年級的時候，下班回到家，太太告訴他，老大書雅和老二書豪在學校籃球場玩。旁邊五年級的校隊在訓練，但有兩位隊員缺席，對練人數不夠，就叫兄弟倆加入，結果訓練完成後。教練說，兄弟倆是他在這個年齡段小孩中看到打得最好的。

書豪後來一直都是校隊籃球的主力。在高一高二時就被教練評價將來會有大出息。但林爸爸說他一直是個驕傲的孩子。有一次校隊比賽前，被一再囑咐不要弄傷自己，卻被人言語相激，在野球場上受傷，缺席比賽，導致校隊比賽失利。書豪因此非常自責，但是也變得更加謙遜有禮，並且蟄伏一年之後，帶領以優異成績而不是籃球聞名的校隊，擊敗15年內10奪州冠軍的強隊奪冠。

林書豪除了在高中代表校隊參加校際聯賽，另外還參加兩個聯賽。因此每個周末，全家人都是開車輾轉加州各地比賽。夫妻二人為了孩子，在工作的時間方面也有調整。林爸爸透露，書豪身高拔群，體格強健，除了家族中有高個子基因外，自己也非常注意每天親手為三兄弟製作雞肉、牛肉、火腿三明治這樣的營養早餐。而書豪的食量也格外大，其它倆個兒子吃一個三明治，書豪吃一個還要帶一個去學校吃。也會常常從Costco購買價優質高的肉眼牛排，無需複雜地烹飪就可以提供滿滿的營養。

林書豪的母校巴洛阿圖高中是加州排名前十的優質高中。在緊張繁忙的比賽和訓練之外，林爸爸從未忽視過兒子的學業。他發現學校教授的數學和物理程度相當難，就每天抽出時間專門幫助書豪複習。所以書豪的除了籃球出眾，課業也好，才能在畢業時申請一众常春藤名校，並最終被哈佛大學錄取。在書豪大學畢業還沒有合適的球隊合同的艱難時期，夫妻倆也常常安慰自己，哈佛大學畢業的書豪應該不用為未來的工作擔憂。

但NBA之路從來就不會一帆風順，即使對於林書豪也是如此。尤其他作為第一位華裔美籍球員，曾經深受刻板印象所累，即使各項數據拔群，很長一段時間也難以得到球隊青睞。但林爸爸都是以基督教的精神勉勵自己和孩子，認為「神將每一個不利的因素都變成給他的祝福」，「在人不能、在神凡事都能。」

據林繼明介紹，城邦媒體很早就向他約稿此書，但因為事務繁忙，一直到疫情期間才有機會坐下來寫書，於去年底最終付梓。全書分為6大部分，包括22堂體育和教養課，還有逾100張三個孩子珍貴的成長照片，總結出「夢想、信仰、陪伴」三大教養原則。目前誠品書店博客來書籍和金石堂網路書店都有售書。