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舊金山學區為免破產 擬裁員、削減項目

記者李怡╱舊金山報導
圖為舊金山教育委員會特別會議現場。（記者李怡╱攝影）
圖為舊金山教育委員會特別會議現場。（記者李怡╱攝影）

舊金山聯合學區即將在2025-26學年面臨4.2億元赤字，教育委員會召開多次學區會議，為節約開支制定教育項目削減和裁員計畫，並避免被加州教育局接管。預計學區將於2025年資金耗盡，有面臨破產的風險。

舊金山學區總監韋恩（Matt Wayne）表示，儘管還有很多工作要做，但有信心學區能履行財務義務。教委會上和韋恩態度不同的是，舊金山學區委員會主席黎美兒（Lainie Motamedi）坦承情況的嚴重性。她說：「結構性赤字已經醞釀了多年，現在是我們採取實際行動、丟棄無用作法、建立一個高效率學區的時候。」

受到出生率下降、入學率下降影響，加州許多學區在財務上都出現捉襟見肘的現象。因為入學率下降意味著加州給予學區的經費會變少。對於過去10年減少約1萬名學生的舊金山學區，受到的打擊尤其嚴重。

韋恩想透過與學區委員會開會對學區的未來提出規畫。預計在未來的會議中，州政府顧問和其他財政專家也會詳細說明學區需要做出哪些改變來改善現狀，包括立即停止人員招聘等措施。

由財務危機與管理援助小組（Fiscal Crisis and Management Assistance Team）根據舊金山學區2023到2024學年度預算進行的一項獨立財務風險評估發現，舊金山學區破產的風險很高。這份評估報告指出，舊金山學區多年來一直沒有合格的財務長管控支出，造成學區不斷超支。

舊金山學區目前擁有約4萬8000名學生，每年可獲得來自包括城市、州和聯邦近13億元資金，平均給予每位學生的經費約2萬7000元。

韋恩表示，以當前學區現狀，消除結構性赤字並避免被加州教育局接管，是首要任務。同時需要確保每一項支出都需要重新審查。將現有的160個職工崗位減至70個，以滿足州規定的350比1的師生比例，目前包括教師、助理校長和輔導員等教職員職位都有可能被裁員。

會議總結，2025-2026學年對校區來說是最艱難的一年，需處理近百所學校的關閉、合併或搬遷問題，還將面臨大量裁員。黎美兒表示，最新一輪的預算需要在裁員和停止新招聘之後制定，還有一個艱難的挑戰是，校區在何時做出這一系列的決定。

學區 舊金山 加州

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