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將女子拖行至金屬籠周圍 金山男綁架罪成立

記者劉先進╱舊金山報導
金山地檢長謝安宜表示，經過陪審團審判，確認邁36歲的斯托爾茨在米慎區綁架一名婦女的罪名成立。（記者劉先進╱攝影）
金山地檢長謝安宜表示，經過陪審團審判，確認邁36歲的斯托爾茨在米慎區綁架一名婦女的罪名成立。（記者劉先進╱攝影）

舊金山地檢長謝安宜日前表示，經過陪審團審判，確認邁36歲的被告斯托爾茨（Michael Stortz）在米慎區綁架一名婦女的罪名成立。他曾試圖將受害者拖到一個金屬籠子附近。量刑宣判將於6月27日進行。

根據庭審中出示的證據和其他證詞，2023年10月3日淩晨2時15分左右，斯托爾茨穿過 Balmy街附近的第24街，盯上了一名正在打電話的年輕女子。他偷偷觀察了一會，從背後抓住受害者，將她拖到Balmy街50呎處的一個金屬籠子周圍。經過短暫的掙扎，受害者得以掙開並逃脫，於第二天晚上報案，金山警局於同年10月4日發現並逮捕斯托茨。

謝安宜說，要感謝陪審團的服務。陪審團的裁決為受害者伸張正義，並確保斯托茨將為自己的罪行承擔後果。她的辦公室將繼續為伸張正義和保護公眾安全而奮鬥，這樣人們就可以安全地四處走動，而不必擔心在任務區和全市所有社區的任何時間遭到搭訕。

地區助理檢察官喬納森·楊（Jonathan Yang）說，感謝陪審員們在本案中的服務和深思熟慮的審議。也感謝受害者勇敢地報案並作證，警局的迅速行動使城市更加安全，確保公義得到伸張。

舊金山

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