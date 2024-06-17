AAA不當解雇、歧視保險經紀 律師盼改進

律師格威廉代表華裔在內的10名保險經紀起訴北加、內華達和猶他AAA保險公司。（記者劉先進╱攝影）

北加 、內華達和猶他AAA保險 公司（AAA NCNU）上月宣布執行長康頓（Tim Condon）解職，並任命克雷西（Clay Creasey）為臨時執行長，直到聘任新的接替者。受託10名被解雇保險經紀的代理律師格威廉（Gary Gwilliam）表示，很高興聽到此消息，並希望臨時執行長能立即實施相關政策和程式，以制止康登領導下普遍存在的持續歧視、報復和不當解雇行為。

格威廉是10名被解雇保險經紀的代理律師，10人中有三名華裔。他們聯合起訴北加、內華達和猶他AAA保險公司，認為公司不當解雇他們，涉嫌年齡歧視和種族歧視 ，違反勞動法。擔當保險經紀24年之久的傅小姐（Jasmine Fu）之前告訴本報，因為他們工齡長、收入較高，公司就隨便解雇。詢問工會才得知，解雇理由是「她在午休時間服務客戶」。可謂「莫須有」的原因。最荒謬的是，經理30秒電話通知解雇她，「隨後在辦公室跳起舞，讓我感覺背叛、惡心。」

格威廉說，10名保險經紀，在康頓的眼皮底下受到歧視並被非法解雇。僅這10位原告的任期加起來就長達250年。該公司年齡和種族歧視的動機很簡單，就是為了錢。原告在訴狀中指控該公司有計畫地將客戶作為目標，然後在沒有正當理由的情況下錯誤地解雇，並對數十名其他保險經紀人採取了同樣的做法。原告要求賠償經濟損失和懲罰性賠償。