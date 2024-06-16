金山華人紀錄片展 講述150多年奮鬥篇章

舊金山圖書館Koret音像廳日前舉辦華裔紀錄片活動，主題是「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山圖書館Koret音像廳日前舉辦華裔 紀錄片活動，由舊金山灣區記者暨紀錄片導演周敏主講「華人 的犧牲與貢獻」，活動中提到三部影片聚焦美國華人故事，分別是「一英里」、「我的58個叔叔」和「聲音：河谷上的華裔女性」。

周敏表示，從華人來到北美第一天起，他們就艱辛地在這片土地上勞動耕耘， 華裔漁民是商業捕漁業開創者之一，華人農民們更是把許多沼澤變成果園和良田，華人們還在19世紀中期完成了一項不可能的任務，讓鐵路翻越內華達，在第第二次大戰中，多達兩萬多名華裔士兵為美國參戰，很多人那時還沒有資格成為美國公民。

她說，150多年來華人經歷種種歧視 和排斥，1882年「排華法案」掀起美國史上絕無僅有的排華浪潮，21世紀的今天，華裔也常受到各種不公平對待。周敏說，華裔美國人為美國的建設貢獻非常大，他們的故事值得用紀錄片的方式述説。

「一英里」是一部紀念加州蒙特瑞灣華人漁村歷史的短紀錄片，周敏說，她特別把此片敬獻給告訴她故事的朋友、一位漁村第五代後人羅金愛（Gerry Low-Sabado）。1851年幾艘從中國廣東出發的木船飄洋過海到了北美，不幸的是有艘船在蒙特瑞灣附近觸礁沉沒，倖存者們上岸後發現這裡豐富的鮑魚資源，於是定居下來，華人漁村漸漸繁盛，開啟加州商業捕魚。不幸的是，1906年5月14日一場神祕大火，將漁村燒毀殆盡，華人漁民從此被排擠出蒙特瑞灣的捕漁業。周敏正在製作這部電影的續作「鮑魚村」追尋大火的起因。

「我的 58 個叔叔」是周敏正在拍攝的一部紀錄片，講述的是二戰時期，1942年到1948年間，500位中華民國空軍學員到美國受訓的故事。這些空軍在嚴格的飛行訓練中，由於人為、機械、氣象、地勤人員不足等問題，傷亡事故比率很高，在美國訓練去世的58位中華民國空軍人員被安葬在美國，其中一位士兵的侄女李安在70多年後歷經千辛找到她的二叔，更找到了其他57位被人遺忘的空軍成員。