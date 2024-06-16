我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財／想成為百萬富翁 要善用這3種帳戶

父親節／不想送卡片、刮鬍刀 今年送禮來點特別的

金山華人紀錄片展 講述150多年奮鬥篇章

記者楊逸辰／舊金山報導
舊金山圖書館Koret音像廳日前舉辦華裔紀錄片活動，主題是「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山圖書館Koret音像廳日前舉辦華裔紀錄片活動，主題是「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山圖書館Koret音像廳日前舉辦華裔紀錄片活動，由舊金山灣區記者暨紀錄片導演周敏主講「華人的犧牲與貢獻」，活動中提到三部影片聚焦美國華人故事，分別是「一英里」、「我的58個叔叔」和「聲音：河谷上的華裔女性」。

周敏表示，從華人來到北美第一天起，他們就艱辛地在這片土地上勞動耕耘， 華裔漁民是商業捕漁業開創者之一，華人農民們更是把許多沼澤變成果園和良田，華人們還在19世紀中期完成了一項不可能的任務，讓鐵路翻越內華達，在第第二次大戰中，多達兩萬多名華裔士兵為美國參戰，很多人那時還沒有資格成為美國公民。

她說，150多年來華人經歷種種歧視和排斥，1882年「排華法案」掀起美國史上絕無僅有的排華浪潮，21世紀的今天，華裔也常受到各種不公平對待。周敏說，華裔美國人為美國的建設貢獻非常大，他們的故事值得用紀錄片的方式述説。

「一英里」是一部紀念加州蒙特瑞灣華人漁村歷史的短紀錄片，周敏說，她特別把此片敬獻給告訴她故事的朋友、一位漁村第五代後人羅金愛（Gerry Low-Sabado）。1851年幾艘從中國廣東出發的木船飄洋過海到了北美，不幸的是有艘船在蒙特瑞灣附近觸礁沉沒，倖存者們上岸後發現這裡豐富的鮑魚資源，於是定居下來，華人漁村漸漸繁盛，開啟加州商業捕魚。不幸的是，1906年5月14日一場神祕大火，將漁村燒毀殆盡，華人漁民從此被排擠出蒙特瑞灣的捕漁業。周敏正在製作這部電影的續作「鮑魚村」追尋大火的起因。

「我的 58 個叔叔」是周敏正在拍攝的一部紀錄片，講述的是二戰時期，1942年到1948年間，500位中華民國空軍學員到美國受訓的故事。這些空軍在嚴格的飛行訓練中，由於人為、機械、氣象、地勤人員不足等問題，傷亡事故比率很高，在美國訓練去世的58位中華民國空軍人員被安葬在美國，其中一位士兵的侄女李安在70多年後歷經千辛找到她的二叔，更找到了其他57位被人遺忘的空軍成員。

「聲音：河谷上的華裔女性」是周敏正在拍攝的一部講述華裔女性故事的紀錄片，聚焦沙加緬度中谷農業區的女性，19世紀後半葉華人受到美國主流社會的歧視和排擠，與此同時，華人女性在華人內部也因文化傳統環境的原因被歧視。華人女性受到最多的歧視，她們的生命仿佛就是在生孩子，但是她們的貢獻遠大於此，她們的故事從來沒有人傾聽，所以這是她講述的目的。

舊金山灣區記者、紀錄⽚導演周敏主講「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）
舊金山灣區記者、紀錄⽚導演周敏主講「華人的犧牲與貢獻」。（記者楊逸辰／攝影）

華人 華裔 歧視

上一則

生鏽露營車月租2500元？舊金山露營車房東成新興行業

下一則

公園紀念慘案 以華裔遇害老婦命名

延伸閱讀

舊金山家長憂普通話課恐減少 現況428人搶64席

舊金山家長憂普通話課恐減少 現況428人搶64席
美指中國為侵台做準備 學者：提醒世界應強化威懾

美指中國為侵台做準備 學者：提醒世界應強化威懾
孫曉雅將卸任：美國防供應鏈 台灣必扮演角色

孫曉雅將卸任：美國防供應鏈 台灣必扮演角色
加州檢察長媽媽也收詐騙電話 還問他「該轉錢嗎」

加州檢察長媽媽也收詐騙電話 還問他「該轉錢嗎」
金山華埠100多長者遭龐氏騙局 損失4000萬元

金山華埠100多長者遭龐氏騙局 損失4000萬元

熱門新聞

最新調查數據顯示，與其他科技中心相比，矽谷2022年至2023年的科技薪資降幅最大。（取自Pexels）

矽谷科技業去年薪資下跌15% 有人「洗澡不敢洗太久，盡量少用電」

2024-06-12 16:28
圖為亞裔社區和FBI展開線上、線下對話的情景。（記者劉先進╱翻攝）

石油大亨入境美國遭盤問十小時超氣 此生不再來美國

2024-06-08 20:03
代理調查副主任沙維斯證實，警方逮捕了射殺入室盜竊賊的屋主，目前地檢長還未決定起訴何種罪名。（記者劉先進╱攝影）

射殺入室盜竊嫌犯 屋崙77歲屋主被捕

2024-06-13 02:20
Meta創辦人查克柏格在太浩湖西邊湖濱將建造一個大型私人豪宅，圖為建築公司提供給當地縣府的模擬圖。（翻攝自政府官網）

Meta創辦人查克柏格 十英畝太浩湖濱豪宅 公開

2024-06-14 21:36
加州新冠檢測陽性率不斷上升，廢水檢測顯示各地新冠病毒含量上升，灣區已成重災區。（取自Pexels）

加州新冠升溫 灣區成重災區 廢水檢測全州病毒含量最高

2024-06-13 02:19
這件青銅器上有12個頭大象，從側面證明這種動物曾經生活在中國長江以及黃河中游。（記者葛歆睿 / 攝影）

「世界最古老的冰箱」 曾楚時代古文物 穿越時空來美展出

2024-06-12 19:06

超人氣

更多 >
凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡

凱特罹癌後首露面 抵白金漢宮參加活動 神色狀態全入鏡
科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗

科技界當紅炸子雞 輝達員工曝老闆「超愛拷問人」 一窺黃仁勳神秘面紗
守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」

守密一生 85歲老兵訃聞出櫃 終能「永遠安息」
拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受

拜登兒被定罪 哥哥酗酒病發亡的川普表同情：很不好受
西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺

西南航空機師「操作不慎」猛烈急降又爬升 飛機一度離海100多公尺