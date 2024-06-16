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正義慶典晚會 表彰社會正義承諾

記者楊逸辰／舊金山報導
趙美心女士。（記者楊逸辰/攝影）
趙美心女士。（記者楊逸辰/攝影）

華人權益促進會、國會亞太裔美國人核心小組 (CAPAC) 與社會組織「正義倡議者」（Initiate Justice）日前在舊金山皇宮酒店參與「正義慶典」晚會，表彰CAPAC和正義倡議者堅定不移地致力於推動美裔亞太島民社區和其他有色人種社區的公民權利、社會正義，正義慶典晚會是一年一度的活動，社區領袖、社運人士和盟友齊聚一堂，慶祝進步並重申對社會正義的承諾，CAPAC在晚會上因為其對美國亞裔權益保障所作的貢獻而獲獎。

CAPAC因其在挑戰「中國行動計畫」（China Initiative）方面的領導地位而獲得認可，此計畫是美國司法部 2018 年發起，目標在全面消除中華人民共和國間諜、防止美國科技被中國盜竊。計畫遭到了廣泛的批評，被認為助長對亞裔美國人種族歧視與偏見、損害美國吸引頂尖人才和推動科技進步方面的利益，導致對華裔美國科學家和研究人員進行種族定性，最重要的是，指控的定義並不清楚。

CAPAC一直公開反對這一計畫，並為此在國會中做出努力。2022年2月23日，時任美國助理首席檢察官宣布計畫中止，CAPAC中止計畫的重大功臣。

CAPAC主席，聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）表示，雖然計畫已中止，但以中國行動計畫之名開啟的某些案件目前實質上仍在持續，「我們幾乎每天都在鬥爭。」她指出，FBI經常針對在中國有親戚的華裔美國人，但美國有很多人是無辜的，不該受到無端針對。

今年活動也特別紀念劉訴尼科爾斯案 （Lau v Nicholas）50周年 。此案件法院一致裁定，公立學校缺乏對英語水平有限的學生提供補充語言教學的行為違反1964年的「民權法案」。趙美心表示，許多少數族裔社區實施的雙語教學都來源於此案，所以今日大家慶祝這一事件，慶祝那些為獲得有意義的雙語教育而奮鬥的人們，尊重雙語教育的持續遺產。

晚會現場。（記者楊逸辰/攝影）
晚會現場。（記者楊逸辰/攝影）
晚會現場。（記者楊逸辰/攝影）
晚會現場。（記者楊逸辰/攝影）

亞裔 華人 趙美心

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