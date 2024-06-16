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樓成生推動華埠安全 發送胡椒噴霧

記者楊逸辰/舊金山報導
加州國會參議員候選人樓成生分送胡椒噴霧，許多長者有興趣。（主辦單位提供）
加州國會參議員候選人樓成生分送胡椒噴霧，許多長者有興趣。（主辦單位提供）

加州國會參議員候選人樓成生6月15日在華埠花園角城市廣場主持「保護公民」活動，並在現場分送胡椒噴霧。樓成生即將在今年國會選舉中挑戰舊金山選區民主黨議員裴洛西，他曾在本報反仇亞專訪中表達自己對社會上對亞裔的種種不公問題的看法，並反對政府用種族將美國公民分門別類，造成分裂情緒的反對。

樓成生說，他想保護這區，舊金山的警察如今管不過來，舊金山的檢察官們也執法不力，華埠的居民們需要更直接了當的方法保護和防衛他們自己。在他看來，非致命的胡椒噴霧是最妥當的方法。

樓成生表示，如果他當選國會議員，他將改變社會安全相關的法律來提高舊金山的公共安全，「當然犯罪是不會等待法律的改變的。我們要做的就是現在必須做的事情—保護民眾，直到更好的領導人被選出。」

他指出，對公眾的安全教育尤為重要，這也是他今日要舉辦「保護公民」的活動的原因之一，提醒民眾有關自我防衛的知識、對緊急情況的認知和應對等各種有關安全的訊息。

現場分發的說明卡片上寫道，居民可將胡椒噴霧放在身上易拿到的位置，例如褲袋或衣服口袋中。居民們在受到威脅下應該保持警惕，做好快速取出噴霧的準備。隨後，建議大喊「STOP！」並將手伸在身前吸引罪犯注意力，同時另一手已經將噴霧握在手中做好準備。將胡椒噴霧拿到距離自己身體15cm的位置，對準罪犯的頭或眼睛進行噴射，並將噴霧搖晃，持續噴射到對方的臉部上。

「我覺得胡椒噴霧是對於攻擊者來說是一種很好的威懾，」樓成生說，「我們需要某種強烈且實用的工具，許多罪犯們針對沒有防備和虛弱的公民們下手，而如今他們有了噴霧並知道如何去使用它。我們希望這可以制止那些罪犯來針對我們最薄弱的市民們。」

加州國會參議員候選人樓成生分送胡椒噴霧，許多長者有興趣。（主辦單位提供）
加州國會參議員候選人樓成生分送胡椒噴霧，許多長者有興趣。（主辦單位提供）
加州國會參議員候選人樓成生6月15日在華埠花園角城市廣場主持「保護公民」活動，並...
加州國會參議員候選人樓成生6月15日在華埠花園角城市廣場主持「保護公民」活動，並在現場分送胡椒噴霧。（記者楊逸辰／攝影）
加州國會參議員候選人樓成生分送胡椒噴霧，許多長者有興趣。（主辦單位提供）
加州國會參議員候選人樓成生分送胡椒噴霧，許多長者有興趣。（主辦單位提供）
加州國會參議員候選人樓成生分送胡椒噴霧，許多長者有興趣。（主辦單位提供）
加州國會參議員候選人樓成生分送胡椒噴霧，許多長者有興趣。（主辦單位提供）

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