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聖他克拉拉縣批准125億元預算 結束赤字

記者葛歆睿 / 聖他克拉拉縣報導
聖他克拉拉縣議會本周批准了125億元的預算，結束了先前預計的2.5億元的赤字。（本報檔案照片）
聖他克拉拉縣議會本周批准了125億元的預算，結束了先前預計的2.5億元的赤字。（本報檔案照片）

聖他克拉拉縣議會本周批准了125億元的預算，結束了先前預計的2.5億元的赤字。

由於勞動成本持續超過收入，2024-25財政年度預算從一開始就面臨挑戰。2024-25年預算中，薪資和福利成本預計將比去年增加4.88億元。但縣官員透過一系列新的收入來源和削減措施彌補了2.5億元的缺口。

儘管如此，挑戰仍然存在，因為聖縣預計加州將因數十億元的赤字而削減資金。聖縣的醫療保健系統也正在準備應對地區醫療中心關閉其創傷中心並降低其他救生項目的影響。

縣行政長官威廉姆斯（James Williams ）在一份新聞稿中表示：「我們面臨著來自州和聯邦層面的滲漏效應，以及私營部門參與者將其社會責任推給地方政府。」「但是，與營利性企業不同，我們必須找到一種運營方式，以維持我們對最需要我們的居民的承諾和支持。」

預算中概述的眾多優先事項中，有相當大一部分用於改善該縣醫療保健系統的抗震性。其中聖他克拉拉谷醫療中心撥款4000萬元，聖荷西山谷健康中心撥款6000萬元。

除其他優先事項外，預算還擴大了獲得心理健康服務的機會，為農業工人住房增加了新的資金，並增加了對永續發展項目和計畫的投資。

預算 加州 心理健康

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