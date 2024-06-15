佛利蒙聯合高中學區 6月17日開學委候選人說明會

第5選區位在華人聚集地，也是全美前一百佳高中Lynbrook high school所在區域。（記者孫愛薇／攝影）

南灣居民關注的佛利蒙聯合高中學區 （Fremont Union High School District）學委改革案落幕，往後學區學委將分為五個小選區選出候選人，這場第一次分區選舉制將在6月17日針對候選人召開說明會，將針對學委的職責內容作說明，屆時有興趣參選的候選人也將陸續浮出檯面。

第一場候選人說明會無需事先報名，召開時間為6月17日下午4時到4時45分，在佛利蒙聯合高中學區辦公室舉行（地址：589 W. Fremont Ave., Sunnyvale），說明會僅提供實體舉辦，並無提供線上會議服務，有興趣參選的候選人需準時抵達說明會現場。

本次參選將有兩個選區的席位進行選舉，分別為第2選區和第5選區，即便先前並無任何學委經歷或是教育背景皆可參選，佛利蒙聯合高中學區學委寇惠風則建議，家中有子女念過學區內公立高中，將會對於職位的工作內容有更清楚的了解。

佛利蒙聯合高中學區範圍觸及南灣主要六個城市的，其中有華人 主要聚集地庫比蒂諾市（Cupertino），第5選區就位在以庫市為主的區域，並包含全美前一百最佳高中Lynbrook high school。第2選區則是位在桑尼維爾（Sunnyvale）北側，多為新興的密集住宅區，本次選舉將首次選出學委代表。佛利蒙聯合高中學區提醒，有意競選的候選人必須居住在這兩個選區內，才能參加各自區域的選舉。

學區內部分家長團體表示，目前尚未最後確認有哪些候選人參與競選。但家長直接表明不會支持投票 關校的學委候選人，期望未來學區能遵守承諾，繼續保留學區內的高中，不做任何的關校，保障學子的就學。