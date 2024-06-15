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被控男女同工不同酬 蘋果臨集體訴訟

編譯組／綜合報導
蘋果女性員工在舊金山縣高等法院對蘋果提出訴訟，稱蘋果在多個部門，向超過1萬2000名女性員工支付較少薪資。(圖截取自電視畫面)
蘋果女性員工在舊金山縣高等法院對蘋果提出訴訟，稱蘋果在多個部門，向超過1萬2000名女性員工支付較少薪資。(圖截取自電視畫面)

在蘋果公司(Apple)工作超過十年的Justina Jong與另一名蘋果長期員工賽爾加多(Amina Salgado)，在舊金山縣高等法院對蘋果提出訴訟，稱蘋果在工程、行銷與「AppleCare」保固部門，向超過1萬2000名女性員工支付較少薪資。

Justina Jong與賽爾加多正在尋求集體訴訟，並爭取法庭命令，向據稱在過去四年因蘋果薪資政策而受害的數千名現任與前女性員工，發給欠薪並支付10%利息。

訴訟稱，「蘋果有系統地向女性員工支付薪資、低於具有相似教育與經驗的男性。」

聖荷西信使報報導，這項法律行動讓矽谷男性主導的科技業薪資議題，重新成為焦點。2022年，Google同意向最多1萬5000名女性支付1億1800萬元，結束長達數年的集體訴訟、指控Google歧視女性員工。四名原告指控Google，將女性員工支付比男性員工更低的薪資水平，女性員工升職較慢、頻率較低，並且普遍支付薪資較男性員工少。

這次針對蘋果公司訴訟，指出直至2017年，蘋果一直向潛在員工詢問先前薪資，導致公司為從事同樣工作的女性，起薪低於男性。2018年初，加州一項法律生效，禁止雇主詢問求職者的薪資歷史，報告稱，這項改變將有助於縮小美國女性薪資比男性低20%的差距。

訴訟稱，新法生效後，蘋果轉而詢問求職者的薪資期望。然而，研究顯示，薪資期望通常僅比之前薪資略高，因此，蘋果公司利用這些訊息來設定薪資，導致過去薪資差距持續存在，女性薪水低於男性。

由於法律要求蘋果保留所有加州員工的薪資與工作分類紀錄，公司知道或應該知道支付給女性薪資過低，「但卻未採取任何行動改正這種不平等。」訴訟指控，隨著時間推移，蘋果女性員工薪資差距不斷擴大，因為加薪是基於基本薪資的一定百分比。

根據訴訟，蘋果也向認為有「才能」(talent)員工較高薪資，有較多男性被認為有才能。訴訟還爭取一項法院命令，禁止蘋果公司對從事相同工作的女性、支付低於男性員工的薪資。

Google 加州 Apple

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