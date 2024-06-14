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北加中校聯合會 7月16-21日辦教師營

記者徐蓓蓓／密爾比達報導
北加州中文學校聯合會高互動的趣味教室和多元教學法的靈活運用為特色的教師營活動。（記者徐蓓蓓／攝影）
北加州中文學校聯合會高互動的趣味教室和多元教學法的靈活運用為特色的教師營活動。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州中文學校聯合會將在7月16日到21日舉辦第46屆教師營活動。本次教師營的特色是高互動的趣味教室和多元教學法的靈活運用。

三年疫情的蟄伏期，疫情後華語教學的再出發，快速科技人工智慧的應用，都給未來的華語文教學帶來了巨大的衝擊。接軌現代社會快速的變革，北加州中文學校聯合會為今年度的教師營，殫精竭慮安排了最精采的互動課程。

培訓營的活動主要分為三個部分，包括由戴金惠講師主講的網路課程，單兆榮講師主講的校外歷史文化教學，以及由蘇珊、林欣怡、童貞芳、鄒佩真、錢宇珊、單兆榮等主講的實體課程。

戴金惠老師以篇章語法的三個對話進行教學實踐、布置的分析，使用教材的對話語篇經由互動式的教學來體現文化知識。台灣來的單兆榮老師介紹可讀、可想、可互動的歷史書，經由時間脈動、事實證據、發生緣由、產生意義等，教導我們日常生活的智慧。蘇珊老師透過賞識思維的創造性素材，引發學生思考和探索的體驗。林欣怡老師對國際文憑課程有深入的研究。童貞芳、鄒佩真老師使用數位與非數位的工具設計教學活動。台灣來的錢宇珊老師透過重要國粹京劇，分析中西文化的差異。

僑教中心主任莊雅淑表示：「教師營是北加州僑界和中文學校聯合會的重要活動，旨在為僑校教師充電。今年的教師營涵蓋實體、線上及校外教學等多種形式還從台灣邀請到名師。真誠地希望所有僑校師長參加，共同提升教學水平。」

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