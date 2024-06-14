北加中校聯合會 7月16-21日辦教師營
北加州中文學校聯合會將在7月16日到21日舉辦第46屆教師營活動。本次教師營的特色是高互動的趣味教室和多元教學法的靈活運用。
三年疫情的蟄伏期，疫情後華語教學的再出發，快速科技人工智慧的應用，都給未來的華語文教學帶來了巨大的衝擊。接軌現代社會快速的變革，北加州中文學校聯合會為今年度的教師營，殫精竭慮安排了最精采的互動課程。
培訓營的活動主要分為三個部分，包括由戴金惠講師主講的網路課程，單兆榮講師主講的校外歷史文化教學，以及由蘇珊、林欣怡、童貞芳、鄒佩真、錢宇珊、單兆榮等主講的實體課程。
戴金惠老師以篇章語法的三個對話進行教學實踐、布置的分析，使用教材的對話語篇經由互動式的教學來體現文化知識。台灣來的單兆榮老師介紹可讀、可想、可互動的歷史書，經由時間脈動、事實證據、發生緣由、產生意義等，教導我們日常生活的智慧。蘇珊老師透過賞識思維的創造性素材，引發學生思考和探索的體驗。林欣怡老師對國際文憑課程有深入的研究。童貞芳、鄒佩真老師使用數位與非數位的工具設計教學活動。台灣來的錢宇珊老師透過重要國粹京劇，分析中西文化的差異。
僑教中心主任莊雅淑表示：「教師營是北加州僑界和中文學校聯合會的重要活動，旨在為僑校教師充電。今年的教師營涵蓋實體、線上及校外教學等多種形式還從台灣邀請到名師。真誠地希望所有僑校師長參加，共同提升教學水平。」
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