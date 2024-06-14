媽媽教室6月21日辦教育講座

金山灣區 媽媽教室負責人高玉麗表示，華人父母相當重視子女教育，尤其美國高等教育的挑戰重重，在中西文化差異下，父母要如何協助孩子選擇、適應美國教育環境，是重要的議題。金山灣區媽媽教室邀請榮譽退休 的夏威夷大學希羅分校前校長張蘊禮博士開教育講座，題目是「美國高等教育對子女影響」。

張蘊禮是夏威夷大學希羅分校前校長，並已榮譽退休，曾擔任西谷米慎社區學院前總校長、聖荷西州大應用科學與藝術學院前院長兼教授，她是教育家，也是全美第一位亞裔女性大學校長，在加州和夏威夷州 促成大學和商業界密切的合作，造福社區。

她擔任夏威夷大學希羅分校校長12年任期中，成功地在大學開設三所新學院，包括藥學院，並讓夏威夷大學希羅分校成為綜合性國際大學；她也曾擔任聯合國糧食及農業组織（FAO）營養與人力發展主要顧問，曾任台灣輔仁大學客座教授。

高玉麗表示，張蘊禮將以從事高等教育的經驗，深入淺出地為僑胞剖析、認識美國高等教育制度、學生對高等教育的選擇，以及父母如何給子女最好的教育等議題。

題目：美國高等教育對子女影響

講者：夏威夷大學希羅分校前校長張蘊禮博士

時間：6月21日上午10時至12時

地點：金山灣區華僑文教服務中心

電洽：408-252-7070