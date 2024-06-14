媽媽教室6月21日辦教育講座
金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，華人父母相當重視子女教育，尤其美國高等教育的挑戰重重，在中西文化差異下，父母要如何協助孩子選擇、適應美國教育環境，是重要的議題。金山灣區媽媽教室邀請榮譽退休的夏威夷大學希羅分校前校長張蘊禮博士開教育講座，題目是「美國高等教育對子女影響」。
張蘊禮是夏威夷大學希羅分校前校長，並已榮譽退休，曾擔任西谷米慎社區學院前總校長、聖荷西州大應用科學與藝術學院前院長兼教授，她是教育家，也是全美第一位亞裔女性大學校長，在加州和夏威夷州促成大學和商業界密切的合作，造福社區。
她擔任夏威夷大學希羅分校校長12年任期中，成功地在大學開設三所新學院，包括藥學院，並讓夏威夷大學希羅分校成為綜合性國際大學；她也曾擔任聯合國糧食及農業组織（FAO）營養與人力發展主要顧問，曾任台灣輔仁大學客座教授。
高玉麗表示，張蘊禮將以從事高等教育的經驗，深入淺出地為僑胞剖析、認識美國高等教育制度、學生對高等教育的選擇，以及父母如何給子女最好的教育等議題。
題目：美國高等教育對子女影響
講者：夏威夷大學希羅分校前校長張蘊禮博士
時間：6月21日上午10時至12時
地點：金山灣區華僑文教服務中心
電洽：408-252-7070
上一則
College Corps學員在聖路易奧比斯波找到未來職業方向
下一則
FB留言