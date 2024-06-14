華運會7月13日舉辦排舞比賽

第40屆華運會排舞比賽將於7月13日在金山灣區僑教中心舉行。（主辦單位提供）

第40屆華運會排舞比賽將於7月13日在金山灣區 僑教中心舉行，這次賽事由華運會主辦、美國加州 排舞協會第十次協辦，旨在推動排舞這項風靡全球的全民運動，並為灣區熱愛排舞的民眾提供展示才藝、交流舞技的平台。

比賽將於當日下午1時30分至4時舉行，參賽隊伍需於6月27日前完成報名，報名費為每隊30美元，限20隊報名，額滿為止，隊伍抽籤儀式將於同日於美國加州排舞協會總部舉行。

美國加州排舞協會表示，參賽規則與評分標準為每隊參賽者需三人或以上，如以舞蹈學校、公司或機關名義組隊，每單位最多不可超過二隊，比賽音樂須於7月6日前提交，參賽隊伍需進行三至五分鐘表演，每支舞步需涵蓋一至四面，每面至少32拍，每位參賽者最多可參加二隊。

另外，評分標準包括舞蹈基礎、整齊度、技術和表演形式，占總分的40%；舞碼的選擇、難易度和編排，占30%；服裝造型的主題配合、團隊精神和整體表現，占30%。

美國加州排舞協會表示，這次比賽獎金豐厚並有多項榮譽獎項，第一名獎金300美元、第二名200美元、第三名100美元，同時設有最佳精神獎、最佳創意獎、最佳人氣獎、最佳默契獎、最佳動作劃一獎、最佳服裝造型獎及最龐大隊伍獎等十個獎項，並頒發獎杯一座，前三名得獎團體將在華運會當天參與舞台表演。

更多細節可上華運會官網www.tcaat.org或美國加州排舞協會官網www.cldaa.org查詢，電洽：408-453-9119。