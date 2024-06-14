AI熱 北美工程師協會6月29日辦講座 提供第一手資訊與消息

北美工程師協會（NATEA）6月29日下午1時至5時30分在史丹福大學舉行「北美台灣新創日-NextGen AI」論壇。（主辦單位提供）

近來AI 議題相當熱，許多探討AI相關的論壇也值得矚目。北美工程師協會（NATEA）6月29日下午1時至5時30分在史丹福大學舉行「北美台灣新創日-NextGen AI」論壇，活動將邀請產業專家分析下一個世代人工智能 產業的機會、挑戰與趨勢，並提供第一手資訊與消息，此活動也是北美台灣工程師協會今年首場實體活動。

本活動由OpenAI解決方案架構師Jessica Shieh揭開活動序幕，主題為「駕馭生成式人工智慧的力量」。謝怡君位於人工智慧技術創新第一線，開拓前沿科技和規模化地開發創新產品上擁有豐富經驗，在OpenAI工作上，特別在#GPT-4推出、#ChatGPT Enterprise的產品化以及各種GPT原型的開發方面發揮關鍵作用，展現了她在人工智慧和機器學習方面的卓越專業知識。在加入OpenAI前，謝怡君曾在C3.ai、麥肯錫和德勤擔任要職，帶領倡議，利用創新技術推動組織轉型。

新創和產業創新座談會則邀請下世代人工智能新創公司Avalanche Computing Taiwan執行長Jay Chen以及Kura Care執行長KJ Yang分享第一手實戰經驗與血淚觀察。Instabase機器學習產品管理經理Bastiane Huang、Notable數據科學和機器學習主管Kevin Huang和美國運通資深數據科學家Justin Chiang也將分享下世代人工智能產業創新的方向，與會者有機會和以上的產業專家面對面了解生成式人工智能將如何帶來全新的醫療體驗。

活動也將從投資 者的視角來提供新創者方向和建議。矽谷創投公司Pear VC合夥人Vivien Ho和Kleiner Perkins合夥人Aditya Naganath、Applied Ventures企業創投主管Yuan-Ping Huang以及Global Lighting Technologies企業創投經理Jeff Lee將分享與討論如何在激烈的創投和新創領域中脫穎而出。

活動最後由Jessica Shieh和Speak聯合創始人兼首席技術官Andrew Hsu參與壁爐談話。Speak是一個由OpenAI的創業投資基金支持的英語學習平台。Andrew將開啟壁爐談話的演說，分享他作為Speak聯合創始人的經驗，以及他觀察生成式人工智能相關的創新將如何影響日常生活並革新未來。