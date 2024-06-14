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紅花石國際電影節 凝聚亞裔社區盛宴

記者葛歆睿／洛斯阿圖報導
紅花石國際電影節-亞洲電影節日前在Los Altos Community Center拉開序幕，活動豐富，分成電影展映、電影論壇、時裝秀和頒獎典禮四大板塊。（記者葛歆睿／攝影）
紅花石國際電影節-亞洲電影節日前在Los Altos Community Center拉開序幕，活動豐富，分成電影展映、電影論壇、時裝秀和頒獎典禮四大板塊。（記者葛歆睿／攝影）

紅花石國際電影節-亞洲電影節日前在洛斯阿圖社區中心（Los Altos Community Center）拉開序幕。本次活動由Filmway承辦，Poppy Jasper國際電影節主辦，GGCONNECTIONS合辦。這是一場把亞裔社區聚集到一起，慶祝電影藝術、各民族文化、時裝秀的聽視覺盛宴。

電影節活動豐富，分成電影展映、電影論壇、時裝秀和頒獎典禮四大板塊。

白天觀影播放來自美國、中國、韓國、馬來西亞、伊朗等國34部短片。由製片兼演員宋姍珊主持的電影論壇，從AI電影人如何適應並和高科技並存，到電影人如何在不斷變化的電影市場繼續找回創作初心。10位來自美國、中國、越南、蒙古的電影人，以導演、製片、演員的角度和身分進行探討。

頒獎典禮上，由各大族裔的傳統文化展示。韓國的燈籠舞、寶萊塢舞：華人新生代的現代舞、街舞、兒童時裝秀；尼泊爾的民歌、矽谷工程師的魔術、加拿大華裔的喜劇脫口秀，一曲You Raise Me Up合唱，把節目推向高潮。

全球知名越裔設計師Debbie Nghiem主辦的亞裔服裝秀驚艷全場。還有來自菲律賓國寶級設計師、比利時越裔的傳統服飾首席設計師、奧斯卡葛萊美高端禮服設計師，及Debbie Nghiem GGCONNECTIONS的最新高端禮服展示。

頒獎典禮由英文、中文、韓文、印度語組成的四國語言主持人團隊主持。華語、越南、韓國、印度媒體的到場支持。

紅花石國際電影節總監L Mattock Scariot強調推廣亞裔文化和電影的重要性，電影節主席宋姍珊感謝各族裔和志願者的參與。作為全職媽媽、製片演員，她花了半年時間籌辦本次電影節。這是一場體現亞裔精神的體現。

亞裔 越南 印度

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