學者：南灣應以住房取代空辦公樓 容納更多高科技人才

圖為聖荷西市中心。(Google Maps)

「信使報」（Mercury News）報導，一位頂級經濟學家表示，南灣必須摒棄空置的辦公樓，代之以住房，這樣聖荷西 地區才能容納人工智慧等尖端科技工作。

這是經濟學家松柏格（Christopher Thornberg）最近在聖荷西州立大學市中心校區舉行的經濟峰會上發表的評估和建議之一。

經濟學家、Beacon Economics 創始合伙人松柏格說，必須開展廣泛的工作，重新規畫現有的辦公場所，以便用住宅單元取而代之。

「如何提高住房的可負擔性？就是建造更多的住房。」松柏格敦促聖荷西及其鄰近郊區加大力度，重新規畫大片商業地產，以便在這些地塊上建造住房。「你們需要開始拆掉這些辦公樓，建起公寓，」他說。

不過，松柏格說，他更喜歡對現有辦公樓進行 「適應性再利用」，而不是推倒辦公樓。

松柏格也不同意加州 陷入厄運循環的說法。這種循環的特點是企業外遷，居民逃往德州（Texas）、亞歷桑那州（Arizona）和佛州（Florida）等競爭對手。

松柏格說：「加州還沒有死，加州做得很好。」這位Beacon Economics的聯合創始人斷言，南灣的經濟狀況也很好，但與加州一樣，必須克服一些危險才能保持強勁，稱：「聖荷西仍然是科技行業的巨頭，但住房和勞動力短缺是障礙。」

松柏格在他的 PowerPoint 展示中，列出了對南灣經濟的幾點看法：勞動力和住房成本可能會削弱南灣的競爭力；南灣需要想方設法增加勞動力儲備，以此吸引創業者；人工智慧本身並不能改變遊戲規則，必須融入更大的南灣經濟，才能開始產生影響。

根據松柏格提供的 Beacon Economics 的估算，灣區的科技工作自 2020 年 2 月開始下滑，而 2020 年 2 月則是州和地方政府機構為應對疫情，大範圍關閉企業和辦公場所之前的最後一個月。

根據 Beacon Economics 的估算，從2020年2月到2024年4月的約四年時間裡，選定地區的科技行業就業 崗位總數變化如下：南灣科技就業崗位下降 1.3%，東灣下降 0.5%，舊金山-聖馬刁都會區下降2.5%，加州增長1.6%，美國增長4.5%。

矽谷的一些主要競爭對手的科技工作崗位，在同一時期出現了兩位數的增長。德州的奧斯汀市（Austin）和達拉斯市（Dallas）以及阿拉巴馬州（Alabama）的亨茨維爾市（Huntsville）的增幅都超過了 10%。猶他州（Utah）的鹽湖城（Salt Lake City）和北卡羅來納州（North Carolina）的杜倫（Durham）的就業崗位總數增幅接近兩位數。

矽谷繁榮與蕭條周期的繁榮期，在很大程度上都是由相對較新的科技工作者推動的。松柏格認為，這就是為什麼必須為科技行業的新員工提供大量住房的原因。

「年輕人的加入讓科技中心重新煥發活力，」松柏格說。「但他們住在哪裡？」

雖然南灣經濟狀況良好，但松柏格警告說，該地區的住房緊張可能會阻礙未來的增長。「有限的住房供應阻礙了時髦的新科技公司落戶這裡，」他說。

儘管存在障礙和困難，但松柏格認為南灣和加州各自的經濟狀況都很好。他補充說，南灣、加州或全國經濟都不會出現衰退。他預測，明年全國經濟的年增長率應為2%至3%。

松柏格認為，聖荷西地區仍然是全球科技工作崗位的主要創造者。