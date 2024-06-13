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港、中、菲、越移民赴中領館 抗議專制、侵犯主權

記者陳意涵／舊金山報導
集會示威現場。（記者陳意涵/攝影）
集會示威現場。（記者陳意涵/攝影）

來自香港、中國大陸、菲律賓、越南等不同地區的移民12日到中國領事館門口集會，抗議中共專制、侵犯主權。

阿巴里恩托斯是菲律賓裔，他是加州「全國西方青年運動」的主席。（記者陳意涵/攝影）
阿巴里恩托斯是菲律賓裔，他是加州「全國西方青年運動」的主席。（記者陳意涵/攝影）

阿巴里恩托斯（Rad Abarrientos）是菲律賓裔，他是加州「全國西方青年運動」的主席。他表示，中國在南海屬於菲律賓的海域聲稱擁有主權，這是對聯合國海洋法的違反。他指出，西菲律賓海（與中國南海有重合區域）是菲律賓的特別經濟區，中國在南海標識的九段線是對菲律賓主權的侵犯。

集會示威現場。（記者陳意涵/攝影）
集會示威現場。（記者陳意涵/攝影）

Ha Phan是越南裔，也是北加州越南美國人社區的主席。（記者陳意涵/攝影）
Ha Phan是越南裔，也是北加州越南美國人社區的主席。（記者陳意涵/攝影）

Ha Phan是越南裔，也是北加州越南美國人社區的主席。她表示，五年前，受到中國控制的越南政府在國內建設了特別經濟區，最多將土地租借給中國特區99年。她擔心99年後越南的土地將會成為中國的一部分，她更擔心中國霸權的擴張。

集會示威現場。（記者陳意涵/攝影）
集會示威現場。（記者陳意涵/攝影）

來自香港、隸屬於「美國香港人」（US Hong Konger）俱樂部的施小姐（Jane Shi）表示，近日是香港反送中運動發生五周年紀念。「自從那一天起，我們漸漸失去了我們原本擁有的高度自治。」

來自香港、隸屬於「美國香港人」俱樂部的施小姐（Jane Shi）表示，近日是香港...
來自香港、隸屬於「美國香港人」俱樂部的施小姐（Jane Shi）表示，近日是香港反送中運動發生五周年紀念。（記者陳意涵/攝影）

許珂來自上海，他因兩年前的中共在上海極端嚴厲的疫情封控措施而徹底對中共失去希望。

許珂來自上海，他因兩年前的中共在上海極端嚴厲的疫情封控措施而徹底對中共失去希望。...
許珂來自上海，他因兩年前的中共在上海極端嚴厲的疫情封控措施而徹底對中共失去希望。（記者陳意涵/攝影）

越南 香港 中共

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