百年首個 舊金山聯合校區亞裔家長諮詢委員會成立

亞裔家長諮詢委員會成員。（受訪者供圖）

舊金山 華裔社區領袖招霞表示，為了幫助亞裔 家庭更好的取得教育資源，特別成立了舊金山聯合校區亞裔家長諮詢委員會。

聯合創始人招霞12日說，舊金山聯合校區中華人學生占22%，亞裔學生占36%。四年前，校區的家長委員會裡，一個亞裔家長代表都沒有，導致亞裔家庭的聲音和需求很難被學區 聽到。所以聯合了多位亞裔家長，經過四年的努力，在華人家長諮詢委員會（Chinese Parent Advisory Council）的助推下，成立了舊金山聯合校區亞裔家長諮詢委員會。

創始人之一朱偉表示，在舊金山聯合校區100多年來的歷史中，第一個亞裔家長諮詢委員會的成立，是標誌性的進步。她說，公立學校的亞裔家長對美國公共教育系統不夠了解，成立這個組織的初心，是能夠進一步的幫助亞裔家長，與校區和家長學生之間的互動。

舊金山聯合校區教育委員會校監韋恩（Matt Wayne）在家長委員會成立儀式上表示，在開展校區工作中，了解華裔家長對教育的重視，同時又面臨諸如語言生活環境等挑戰。於是就想到要和教委會同事推動成立亞裔家長諮詢委員會。期待與家長們一起努力，讓學區工作做到更好。

招霞表示，委員會未來的工作職責是聽取不同家長的意見，架起家長與學校溝通的橋梁，並幫助新移民學生克服語言和文化障礙，完善多語言教育，並提升學生的學習成績、社交能力和心理健康。