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蘇拉諾縣「永恆加州」開發案獲足夠有效簽名 將列11月選票

編譯組／綜合報導
蘇拉諾縣「永恆加州」開發案已獲足夠有效簽名，將登上11月選舉選票。(取自東蘇拉諾計畫East Solano Plan官網)
蘇拉諾縣「永恆加州」開發案已獲足夠有效簽名，將登上11月選舉選票。(取自東蘇拉諾計畫East Solano Plan官網)

一項由矽谷億萬富豪支持的具爭議計畫「永恆加州」(California Forever)，擬在北加州蘇拉諾縣(Solano County)從頭開始建設一座烏托邦城市，本周取得重大進展。提案有資格在11月份選舉中，提交給該縣選民進行投票

然而，這項計畫已導致蘇拉諾縣居民的分歧。部分民眾稱許其對就業與住房的承諾。有些人則反對計畫，認為將導致農業用地流失，並反對支持者的作法。後者花了數年時間祕密地購買數千畝土地、提出一宗價值5億1000萬元的訴訟，指稱持有土地業主「貪婪無止盡」(endless greed)。

蘇拉諾縣選民登記處11日宣布，「永恆加州」有關修改縣域計畫、並重新規畫用於開發的超過1萬7000英畝土地的提案，已收集到足夠簽名，將於今年11月放上選票、提交給選民，提案名稱為「東蘇拉諾住房、工作與潔淨能源提案」(East Solano Homes, Jobs, and Clean Energy Initiative)。計畫推展內容描述建設一個田園詩般的社區，「大眾可負擔的可步行之中產階級社區。」

蘇拉諾選民登記處助理處長蓋德納(John Gardner)表示，縣議員們現在有三個選擇：可在6月25日會議上通過計畫，就無需投票即可施行；或可將提案放在選票上；或可再要求一份評估項目效果的報告。

第三項選擇是要求在30天內向監管機構提交報告，將可提供他們更多訊息，可能關於對土地使用或稅收影響等議題，協助當局做出更明智的決定。蓋德納指出，有關其他兩個選項，縣議員仍必須選擇通過採用未更改過的提案內容，或是將不進行更改的提案內容放在選票上。

「永恆加州」計畫於2017年安靜地啟動，由前華爾街交易員斯拉梅克(Jan Sramek)領頭。財務支持來源包括億萬創投家安德森(Marc Andreessen)與莫瑞茲(Michael Moritz)、LinkedIn共同創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)、蘋果創辦人喬布斯遺孀勞倫(Laurene Powell Jobs)等人。

市場行銷資料顯示，地中海式社區「永恆加州」將於2030年代末期提供住房給5萬人。並承諾提供當地1萬5000個年薪超過8萬8000元的工作職務，加上2億元振興蘇拉諾縣市中心的經費，並提供住房買家提供頭期款協助。

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