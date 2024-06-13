Mo′MAGIC夏季嘉年華 舊金山市政廣場變兒童樂園

出席活動的民選官員與社區代表們。（記者李怡/攝影）

為慶祝學生迎來2024年暑假，舊金山 市長布里德12日帶領多名民選官員，出席了在市政府門前的中心廣場開展的Mo′MAGIC夏季嘉年華啟幕活動，為學生們免費提供娛樂休閒與美食品嘗活動。

數百名從學前教育到初中學生參加了開幕活動。當天布里德還表彰了優秀學生，並頒發2024卓越之橋獎學金計畫獎。今年，15名學生獲得了由市立兒童、青少年及其家庭部(DCYF)資助的獎項，此部門為來自低收入 和資源貧乏社區的高中畢業生提供獎學金，以幫助他們克服入學時面臨的經濟障礙大學。

市府前免費為學生提供的美食車。（記者李怡/攝影）

布里德的獎學金計畫現已進入第六年，在兩年內向在舊金山出生長大的高中畢業生頒發5000元的獎學金。自2019年該計畫創立以來，卓越之橋計畫已向76名學生提供了超過30萬元的資助。

市政廣場變身兒童樂園。（記者李怡/攝影）

獲獎者表示，對許多年輕人來說，上大學的夢想變得遙不可及，因為簡單地說，上大學的費用很高。如果每個人都想追求高等教育，他們就應該有機會接受高等教育，而這一獎學金計畫就是通往未來的橋梁，當我獲得卓越之橋獎學金時，消除了我追求高等教育時面臨的經濟障礙。

根據舊金山聯合學區 (SFUSD)2023-2024學年的數據，在舊金山聯合學區公立和特許學校就讀的約1萬9000名高中生，有48%來自於低收入家庭。