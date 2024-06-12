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市府清理房車營地 引發抗議

記者李怡／舊金山報導
Stonestown Galleria多為亞裔商品和店家。（記者李怡╱攝影）
Stonestown Galleria多為亞裔商品和店家。（記者李怡╱攝影）

舊金山第八區居民表示，11日早上，大約20名示威者用汽車和錐體堵住了石頭城商業街（Stonestown Galleria） 入口，抗議市政部門將要清理Winston Drive的房車營地。

抗議活動於上午7時在Winston Drive和Buckingham Way交叉口開始，並於上午10時45分結束。

抗議原因時從7月1日開始，市政官員將執行此路段街道最多只能停4小時停車限制，使得原來停靠在此路段的房車營地不得不被清理。

灣區新聞媒體的視頻11日上午9時30分的影片顯示，4輛公交車在被抗議封鎖的十字路口被困。

舊金山市交通局表示，其29 Sunset和58 Lake Merced公車路線在示威活動周圍改道，但在抗議活動結束後恢復正常運作。

Stonestown Galleria多為亞裔商品和店家，到此消費的民眾亞裔或是亞洲飲食文化的愛好者較多。支持抗議的民眾Dan表示，對於遊行活動非常支持，因此處的空間足夠房車停靠，且早前有無家者友人在此處房車上住了六個月。

早在兩個月前，日落區市議員殷嘉立也支持社區清理掉了一批房車營地，並改建為斜角停車位便利社區居民。他表示，因長期居住在房車內的多為無家者，甚至三五聚眾居住，並作為吸毒販毒的據點，對於社區居民的安全造成巨大的威脅。

亞裔 舊金山 灣區

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