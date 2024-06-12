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PG&E電費結構改變 徵收固定費 恐要付更多錢

編譯組╱綜合報導
PG&E收費結構正在改變。PG&E表示，固定費用主要協助低收入家庭減輕電費，並降低所有用戶每千瓦的電力成本。(圖取自PG&E臉書)
PG&E收費結構正在改變。PG&E表示，固定費用主要協助低收入家庭減輕電費，並降低所有用戶每千瓦的電力成本。(圖取自PG&E臉書)

根據「PG&E」新費率計畫，住房用戶將依據收入支付每月固定費用，但每使用千瓦電力時所支付費用將減少。

「舊金山紀事報」分析灣區十多名PG&E用戶帳單，發現依照過去電力使用情況，大部分人會支付更多費用。大量用電的對象，包括炎熱內陸地區居民、電動車主，小公寓居民與裝設太陽能屋頂用戶，可能見到費率增加。參加現有低收入用戶折扣計畫者，支付電費將減少或相同。

目前PG&E電力傳輸費用，包括配電費、輸電費與雜費，是根據使用情況收取。每千瓦電力使用成本、會根據一天中與一年當中不同時間而變化。

參加兩個針對低收入家庭計畫的用戶，可享有電費折扣。參加「加州能源替代費率」(California Alternated Rates from Energy或簡稱CARE)計畫者，通常可享有35%折扣；參加「家庭電力費用補助」(Family Electric Rate Assistance或簡稱FERA)計畫者，可享有18%折扣。

新費率結構是將PG&E部分分銷成本轉換成固定費用：大部分用戶為每月24.15元，FERA與CARE用戶每月費用分別為12元或6元。加州立法人士2022年通過第205號議會法案，要求加州三個公用事業公司開始向住房用戶收取固定的每月費率。

如何估算新PG&E帳單？對於非太陽能客戶，首先是計算過去12個月的平均每月用電量，除了紙本帳單，也可在線上登入PG&E帳戶，查看能源使用詳細資料，點擊主頁上的「帳單與付款歷史計畫」可查詢過去帳單。

接下來是計算新費率方案下的折扣。將平均每月使用量乘以5美分(0.05)；若參與FERA計畫、乘以4美分(0.04)、加入CARE計畫者則是乘以2美分(0.02)。

最後是考量新固定費用。大多數用戶是從每月固定費用減去24.15元；FERA計畫者為12元、CARE用戶為6元。如果差異數值為正，大概是每月可能額外支付的金額；若數字為負數，則是可能節省的金額。

例如有一位居民住在小公寓內，過去12個月平均只用了76千瓦電力，將其乘以0.05之後、費用每月減少3.80元；但在24.15元的固定費用之後，則將多支付約20.35元。另一名參加CARE新費率結構的獨棟住房居民，平均每月用電量為580度，乘以0.02之後、費用減少11.60元，再減去6元固定費用，因此每月可節省5.60元。

一名擁有Tesla Model S用戶的平均用電量約為1180千瓦、每月電費減少約60元，扣除固定費用後，淨節省約35元。另一名擁有Polestar EV電車的居民，平均每月用電量為1100千瓦、每月淨節省約31元，但儘管恆溫器維持在63或64度，冬天每月電費仍高達600或700元。

PG&E表示，固定費用主要協助低收入家庭減輕電費，並降低所有用戶每千瓦的電力成本，讓每人都更願意使用電力而非化石燃料提供家庭與汽車供電。固定費用將不會增加PG&E向用戶收取的電費金額。

低收入 加州 灣區

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