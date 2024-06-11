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結合動畫創意 莫札特歌劇魔笛重生

記者王子涵╱舊金山報導
演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合一體。（舊金山歌劇院提供）
演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合一體。（舊金山歌劇院提供）

舊金山歌劇院（San Francisco Opera）重新製作、加入動畫創意的莫札特經典歌劇「魔笛」（The Magic Flute），日前完成首演後，將在該歌劇院持續演出到6月30日。動畫製作導演巴里特（Paul Barritt）創意性地將20世紀無聲電影風格的動畫藝術，與歌劇結合，「魔笛」也成為近年來舊金山歌劇院最成功的出品之一，1100張面向新觀眾的折扣票在45分鐘內被搶空，首演當晚能夠容納三千多人的戰爭紀念大廳座無虛席。許多剛剛接觸歌劇的觀眾也在結尾處起立鼓掌。

「魔笛」是35歲的莫札特在1791年逝世前完成的最後一部歌劇，同時也是他最受歡迎的作品之一。莫札特為其譜寫的樂曲中不乏多首膾炙人口的旋律，包括夜之女王的兩首詠歎調和序曲。

演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合一體。包括一條巨蛇吞噬主人公，牙齒吱吱作響。夜女王是一只巨大的機械蜘蛛。還有兇猛的巨狼和一隻調皮的黑貓。屏幕高處內嵌有幾個旋轉式的平台，演員會突然從內部旋轉而出。在全劇最高潮的夜之女王詠歎調中，歌手小巧的臉龐搭配上占滿整個舞台的機械蜘蛛觸角，讓恐怖和冷峻的歌聲更加震撼。

現場有不少年輕華人觀眾第一次走進歌劇院，他們表示，比起略顯枯燥的傳統歌劇，魔笛如此的現代化改變讓她們眼前一亮。「真是太有意思了。」Michelle陳表示，「印象中歌劇是挺枯燥的，不僅是語言文化上的隔閡，如果不提前了解背景故事，很難在近三個小時的表演中保持聚精會神。」

Michelle提到，劇場中的觀眾大部分都是長者，「坐在前排的觀眾基本上是頭髮花白。」她說，如此的改編讓沉重的歌劇再次生動起來，一定會吸引更多年輕的觀眾首次踏入歌劇院。

演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合...
演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合一體。（舊金山歌劇院提供）
演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合...
演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合一體。（舊金山歌劇院提供）
演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合...
演員背後的巨大屏幕上，映射有令人眼花撩亂的動畫，不僅詼諧幽默，也與演員的表演結合一體。（舊金山歌劇院提供）

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