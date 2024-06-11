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最具影響力臨床行政官 張建清入選

編譯組／綜合報導
東華醫院行政總裁張建清博士被「現代醫療雜誌」評選為2024年度美國「50位最具影響力的臨床行政官」之一。（東華醫院提供）
東華醫院行政總裁張建清博士被「現代醫療雜誌」評選為2024年度美國「50位最具影響力的臨床行政官」之一。（東華醫院提供）

東華醫院行政總裁張建清博士被著名的「現代醫療雜誌」（Modern Healthcare）評選為2024年度美國「50 位最具影響力的臨床行政官」之一。所有得獎者的簡介將刊登於6月10日的「現代醫療雜誌」，並可於ModernHealthcare.com/50Most 查看。

東華醫院表示，此榜單旨在表彰醫療保健行業中擔任行政職位、最具影響力並受同行與專家認可的執業醫療人員。他們因在行政管理、領導力、創新、社區服務及組織內外的卓越成就，以及對推動更健康未來的貢獻而獲獎。

「現代醫療雜誌」主編波德莫里克（ Mary Ellen Podmolik ）表示：「我們的2024年獲獎者遍布醫療行業的各個領域，服務於各種規模的組織。他們有一個共同點，就是致力從內外提升他們的組織。他們專注於推動人力策略、擴大醫療服務範圍並提升業績。此外，我們的50位最具影響力的臨床醫學高管還積極參與社區事務，這對理解病人需求及重新定義醫療服務至關重要。」

自2017年起，張建清博士擔任東華醫院行政總裁，主導了多項提升病人體驗、擴展服務及促進社區健康的措施。在她的領導下，東華醫院取得了卓越成就，並獲得各界的廣泛讚譽。在新冠疫情期間，東華醫院的抗疫行動成功保護了華埠社區的安全，成為本地及全國的模範，並獲得全國認可。

張建清說：「能夠入選美國『現代醫療雜誌』最具影響力的臨床行政官50強，我感到非常榮幸。這份榮譽代表了東華醫院團隊的不懈努力，以及我們對提供優質醫療服務的堅定承諾。這將激勵我們持續創新及擴展服務，以滿足社區不斷變化的需求，並確保所有居民都能獲得優質及全面的醫療保健服務。」

東華醫院成立於1899年，從一間小小的東華醫局發展成為種族融合及卓越醫療的代表性機構。125年來，東華醫院一直是舊金山市華埠健康的守護者，提供適合病人文化及語言的服務。

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