哈士奇咬傷4歲童 主人不理被傳喚

男童左臂留下一道深深的傷口，多處咬傷並大量流血。（取自abc 7新聞）

上個月，舊金山 一名4歲男童遭到惡犬襲擊，導致男童嚴重受傷。一個月後，該市警方找到了惡犬的主人，一對舊金山的夫婦，並在10日正式傳喚了二人。

舊金山警局危險犬類部正在調查此事件。根據男童母親的描述，事件發生於5月22日下午5點左右，男童和其保姆在Marina區的Lombard街行走，突然一隻大型哈士奇犬撲向男童，將其撞倒並咬傷了男童的左臂。

男童左臂留下一道深深的傷口，多處咬傷並大量流血，被緊急送往當地醫院治療，縫合5針並接種多次狂犬疫苗 ，目前哈士奇是否接種疫苗尚不清楚。

從abc 7新聞獲取的視頻看出，哈士奇在攻擊後，被一名穿黑色帽衫和牛仔褲的男子牽走。據男童母親表示，事發時哈士奇的主人正在附近餐廳用餐，但並未拴住狗。該男子聲稱不會說英語，在沒有提供身分或聯繫方式的情況下就離開了現場。

男童的母親在次日前往警局報案，並表示惡犬的主人在攻擊發生後，竟然返回餐桌繼續用餐。由於是現金支付，當地餐廳Pizzeria Avellino無法提供這位狗主人的結帳信息。

男童母親表示，孩子受到嚴重的創傷，現在對犬類表現出恐懼的應激反應。

本月6日，警方終於找到了肇事的哈士奇及其主人，並以在犬類攻擊事件後沒有留下信息，以及未按照當地衛生法規向動物護理和控製部門報告為由，將其傳喚。警方將很快舉行聽證會，以決定下一步的行動。

警局表示，危險犬類部每年要調查處理600起至800起犬類攻擊案件。男童母親對全市其他區域，犬類攻擊兒童的事件表示擔憂，並對附近商家提供現場監控視頻表示感謝。