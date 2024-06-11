走過83年 灣區金門賽馬場9日熄燈 動物福利組織︰欣慰

歷史悠久的金門馬場周日舉行最後一場紀念比賽後，被永久關閉。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）報導，儘管金門馬場（Golden Gate Fields）上周發生了一起馬匹不明原因死亡事件，但這並沒有影響周日（9日）在這個歷史悠久的賽馬場最後一天舉行的慶祝活動。

賽馬場的關閉結束了灣區的又一段賽馬傳統；另一個歷史悠久的賽馬場Bay Meadows在經營了74年後於2008年關閉。

在占地140英畝的場地上，賽馬愛好者們享用了自助午餐，觀看了最後一場紀念比賽，並有機會與東灣唯一的官方賽馬場說再見。

在北入口附近的室外，反賽馬活動家Rocky Chau緊緊攥著一個金門馬場的馬克杯，這是他在上世紀90年代和父親一起參觀賽馬場時保存下來的。然後他把它扔到地上，看著它摔得粉碎。

大約有2000匹馬在金門馬場83年的歷史中死去。抗議者精心策畫了公眾葬禮，他們手持塑料白色康乃馨、假棺材和寫有「關閉金門馬場」（Shut Down Golden Gate Fields）的標語，高呼：「動物和我們一樣會感到痛苦；牠們和我們一樣會感受到愛！」

「Direct Action Everywhere 」組織是一個動物福利 團體，以破壞性的不服從行為而聞名，經常受到刑事起訴。對於該組織來說，周日是一個盛大的慶祝日。

如果選民在今年11月通過一項禁止工廠化養殖場的措施，那麼柏克萊（Berkeley）可能再也不會有賽馬比賽了。如果養殖場飼養的馬數量超過500匹，聯邦監管機構就會將其認定為工廠化養殖場。

據報導，去年金門馬場有20匹馬死亡，2024年到目前為止又有7匹馬死亡，其中包括上個月一對名為Lilly's Journey和Sam Spade的純血馬（thoroughbred）。

根據加州 賽馬委員會提供的數據，大多數馬匹都是在遭受與賽馬有關的身體傷害後被工人放倒，或因其他未公開的原因死亡。去年，加州七家賽馬場共有82匹馬死亡，其中近四分之一發生在金門馬場。

金門馬場曾是美國賽馬運動的中心，加拿大 大型企業集團Stronach Group於2011年收購了該馬場，並於去年宣布關閉馬場，計畫將賽馬投資的重點轉向南加州。

另外，該集團的創始人、奧地利裔加拿大（Austrian-Canadian）汽車零部件巨頭Frank Stronach周五（7日）在多倫多（Toronto）被捕，他被指控性侵犯，包括強姦，時間長達數十年。

雖然金門馬場的關閉受到動物福利活動家的歡迎，但這將使大約200名工人失去工作，其中許多人是移民，他們現在必須等待布利桑頓（Pleasanton）一家擬議中的秋季賽馬場成形。

據Berkeleyside報導，一些被解僱的工人已經與社會服務機構取得聯繫，為今後的工作鋪平道路。

周日抗議活動的組織者坦納（Almira Tanner）說：「我希望，作為社會從利用動物娛樂、食用和牟利的演變過程的一部分，我們也能在這一轉變過程中為工人提供支持。我很希望看到工人們能得到幫助，找到一份不會傷害他們或傷害（動物）的工作。」

Rocky Chau說，賽馬場曾是他一家人經常去的地方，是他童年的核心記憶；後來他才意識到馬場推助了他已故父親的賭博問題。

Chau說：「金門馬場和其他賽馬場一樣，從賭博成癮中獲利巨大，以數十億計。更糟糕的是，無數的馬匹被系統性地剝削，與家人分離，如果牠們在金門馬場這種地方被發現已無利可圖的話，還要最終被殺死。」