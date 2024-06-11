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聖縣樂齡營養計畫 長者共餐不孤單

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
「樂齡營養計畫」 提供不只營養餐點，還有各項娛樂活動。（聖他克拉拉縣府提供）
「樂齡營養計畫」 提供不只營養餐點，還有各項娛樂活動。（聖他克拉拉縣府提供）

由於縣內人口邁向老齡化，聖他克拉拉縣在鼓勵生育同時，也針對超過60歲長者安排共餐活動「樂齡營養計畫」 （Senior Nutrition Program），鼓勵長者走出家門與其他人長者一同用餐。在聚會時，由政府提供各項娛樂活動，讓共餐時刻成為快樂時光，消除長者的孤寂感，重新感到生活的樂趣與動力。

「樂齡營養計畫」由縣府社會服務局營運，並和地方政府及社區團體合作，提供長者們營養健康且美味的餐點，所有餐點皆經過合法註冊營養師的認可，且符合美國政府的營養指南。不少長者可能因各項因素導致餐飲的營養失調問題，透過共餐可獲得一份營養均衡的餐點。

不僅僅是共餐，「樂齡營養計畫」還提供許多活動讓前來的長者參加，像是樂團演奏健身活動、舞蹈、遊戲、勞活動等。甚至中式的象棋、太極拳教學都在其中，適合華裔長者一同參與。

參與計畫的一位長者Anne Zhu，在丈夫過世後就時常感到孤單寂寞。朋友告知這項計畫，並鼓勵她前來參與。Anne在共餐時結交到新的朋友，連吃飯都更有胃口。她說到，這裡就像是一個充滿愛的大家庭，管理員與志工都提供非常好的服務，在用餐時，她感受到非常好的時光，認識朋友還有娛樂活動，參與計畫感到非常開心，不僅僅是食物，而是充滿著愛。

Anne Zhu在計畫中不僅找回了胃口，還認識了新朋友。（聖他克拉拉縣府提供）
Anne Zhu在計畫中不僅找回了胃口，還認識了新朋友。（聖他克拉拉縣府提供）

由聖他克拉拉縣所舉辦的「樂齡營養計畫」，提供一年約180萬份營養午餐給長者，甚至一天內可同時服務達1萬6000名長者。凡居住在縣內，且年滿60歲的居民都符合參與條件，全縣有37處共餐地點，長者只要上網查詢離家最近的地點前往參與。詳情上「樂齡營養計畫」官網查詢https://socialservices.sccgov.org/food-assistance/senior-nutrition-program。

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