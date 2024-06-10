李娜亞 接掌北加州中文學校聯合會 傅其俊副會長

李娜亞（中）、傅其俊（右二）高票當選「北加州中文學校聯合會」新任正、副會長。 （記者徐蓓蓓／攝影）

北加 州中文學校聯合會9日在金山灣區華僑文教中心，舉行2023-2024學年度第3次理事會，並同時舉辦第47屆正副會長選舉。會員學校經過現場投票 、唱票，選舉李娜亞、傅其俊為新任正、副會長。

僑教中心主任莊雅淑表示，僑教中心一向是北加州 中文學校聯合會的家，非常歡迎中小聯合會在僑教中心舉辦的各項活動。中文學校聯合會是僑教中心在海外推動僑務及僑教的最佳夥伴。也感謝中文學校長期以來，不餘遺力地推動海外華語文傳承工作。

第46屆「北加州中文學校聯合會」會長單聖玲，報告自2023年12月10日第2次理事會之後，已經成功舉辦元旦國慶升旗典禮，第三次教學研討會，「迎春揮毫」、「華測頒獎典禮」、「學術比賽」、「北加好聲音」、「學藝競賽」等活動。接下來還有「中華文化夏令營」、「正體漢字園遊會」、「教師營」與年會等活動。

同時歡迎「泉橋國際學校」、「J&R學習中心」、「One Stop學習中心」、「樂星教育」等四所新會員學校。

現場進行無記名投票。最後李娜亞和傅其俊以44票贊成，1票作廢，高票當選下一任「北加州中文學校聯合會」正副會長，任期一年。

當選會長李娜亞表示，明年一定會用最大的力氣努力，不讓大家失望。明年的教師營活動一定會請到台海名師來為大家授課。每一次教學研討會還會請到心靈導師，幫辛苦工作的各位老師，端上心靈雞湯，愛學生的同時也愛自己。同時在研討會的時候提供托兒服務，讓老師沒有後顧之憂。

當選副會長的傅其俊希望，以自己當校長的經驗來輔助會長，服務所有的會員學校。