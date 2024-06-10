準備應災必需品 謹記「3」的原則

北加州僑界急難救助協會庫比蒂諾中心會長汪昌泰，與北加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會會長李萍萍，為兩位講師頒發了感謝狀。左起為李萍萍、莊明憲、吳明芳、莊雅淑、汪昌泰。（記者徐蓓蓓／攝影）

北加州 僑界急難救助協會庫比蒂諾中心與北加 州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會，9日在灣區僑教中心聯合舉辦「在救援未到時，你就是救援」實體講座，邀請到「社區急難應變」講師莊明憲和希爾斯堡前市長現任市議員吳明芳，講解災難應對和緊急止血等急難救助知識。

僑教中心主任莊雅淑，僑務委員魏德珍、李文雄、李漢文，僑務諮詢委員呂玉貞、宋貞、劉寶剛、鄒尚文、陳立功、陳思如、馬蒨君、蔡弘凱、朱季光等以及台灣文化體育協會創辦人傅紅玉出席講座。

莊雅淑表示，兩位講師講解美國主流急難應變措施和知識非常專業。希望透過課程，給在座各位能學習到急難救助知識，同時讓主流社區更認識台灣社區。希望僑界好朋友能在講座中有滿滿收穫，身體健康。

莊明憲介紹，美國主要災難有颱風、地震、海嘯、恐襲、火災等，往往造成建築損毀、交通中斷等緊急狀況。他認為透過預防措施來緩解災害的影響，有備無患。

莊明憲指出，對災難最好有準備，要有逃生計畫，家裡要進行逃生演習。還要確定集合處，外州聯絡人，同時要為家中幼兒或行動不便者做打算，並通知所有家人或同事這個計畫，準備應災必需品。

吳明芳提醒，還要了解孩子學校的應災計畫，以及對家長的要求。

在準備應災必需品的時候要遵循「三」的原則。要有三套應急包放在家裡、車內、工作場所。還要三天份量的物資，一人一套。必需品分為三大類，包括：食物、飲用水和其他必需品。最起碼要包括食物、飲用水、手電筒、收音機、電池。

最好安排固定時間練習，並定期更換物品。食物方面低鹽分罐頭食物，即可使用的類型比較好。飲用水一人一天要一加侖，也可以自己淨化自來水，盒裝或瓶裝水。其他必需品還有工具、現金、手套、毯子或薄被，處方藥、牛皮膠布、書籍、撲克牌、廁紙、護膝、牢固的鞋子、安全帽、滅火器、急救包、漂白劑、眼鏡和護目鏡、口罩。

吳明芳表示，在準備應急必需品方面，多一點比較好。

此外，還可以採取一些非建築性風險緩解措施，包括：把所有沉重的家具固定好，把沉重或易碎的物品放在櫃子的底層，把所有大型電器及辦公設備固定好，把水電瓦斯總開關貼上標籤，把熱水器固定好並且安裝有靈活性的瓦斯管等。

其它緩解措施還有：把房子加強釘在地基上，用專業鐵條鞏固瓦斯燃料桶及煙囪，用專業鐵條把行動屋固定在石板上，把所有電器及瓦斯設備安裝在洪水 位之上，建立一個安全房間，把床搬離窗戶，在床邊放一雙鞋子和一個手電筒，在所有的櫥櫃門上安裝孩童安全扣等。

莊明憲還介紹了緊急狀況應對呼吸道受阻、失血過多和休克等「生命殺手」的方法，並現場展示救助方法。