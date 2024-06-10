準備應災必需品 謹記「3」的原則
北加州僑界急難救助協會庫比蒂諾中心與北加州聖荷西台灣海外僑界急難救助協會，9日在灣區僑教中心聯合舉辦「在救援未到時，你就是救援」實體講座，邀請到「社區急難應變」講師莊明憲和希爾斯堡前市長現任市議員吳明芳，講解災難應對和緊急止血等急難救助知識。
僑教中心主任莊雅淑，僑務委員魏德珍、李文雄、李漢文，僑務諮詢委員呂玉貞、宋貞、劉寶剛、鄒尚文、陳立功、陳思如、馬蒨君、蔡弘凱、朱季光等以及台灣文化體育協會創辦人傅紅玉出席講座。
莊雅淑表示，兩位講師講解美國主流急難應變措施和知識非常專業。希望透過課程，給在座各位能學習到急難救助知識，同時讓主流社區更認識台灣社區。希望僑界好朋友能在講座中有滿滿收穫，身體健康。
莊明憲介紹，美國主要災難有颱風、地震、海嘯、恐襲、火災等，往往造成建築損毀、交通中斷等緊急狀況。他認為透過預防措施來緩解災害的影響，有備無患。
莊明憲指出，對災難最好有準備，要有逃生計畫，家裡要進行逃生演習。還要確定集合處，外州聯絡人，同時要為家中幼兒或行動不便者做打算，並通知所有家人或同事這個計畫，準備應災必需品。
吳明芳提醒，還要了解孩子學校的應災計畫，以及對家長的要求。
在準備應災必需品的時候要遵循「三」的原則。要有三套應急包放在家裡、車內、工作場所。還要三天份量的物資，一人一套。必需品分為三大類，包括：食物、飲用水和其他必需品。最起碼要包括食物、飲用水、手電筒、收音機、電池。
最好安排固定時間練習，並定期更換物品。食物方面低鹽分罐頭食物，即可使用的類型比較好。飲用水一人一天要一加侖，也可以自己淨化自來水，盒裝或瓶裝水。其他必需品還有工具、現金、手套、毯子或薄被，處方藥、牛皮膠布、書籍、撲克牌、廁紙、護膝、牢固的鞋子、安全帽、滅火器、急救包、漂白劑、眼鏡和護目鏡、口罩。
吳明芳表示，在準備應急必需品方面，多一點比較好。
此外，還可以採取一些非建築性風險緩解措施，包括：把所有沉重的家具固定好，把沉重或易碎的物品放在櫃子的底層，把所有大型電器及辦公設備固定好，把水電瓦斯總開關貼上標籤，把熱水器固定好並且安裝有靈活性的瓦斯管等。
其它緩解措施還有：把房子加強釘在地基上，用專業鐵條鞏固瓦斯燃料桶及煙囪，用專業鐵條把行動屋固定在石板上，把所有電器及瓦斯設備安裝在洪水位之上，建立一個安全房間，把床搬離窗戶，在床邊放一雙鞋子和一個手電筒，在所有的櫥櫃門上安裝孩童安全扣等。
莊明憲還介紹了緊急狀況應對呼吸道受阻、失血過多和休克等「生命殺手」的方法，並現場展示救助方法。
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