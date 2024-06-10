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灣區首場野火預示 今夏火勢恐蔓延社區民宅

編譯組╱綜合報導
利佛摩附近柯羅山火燒毀的面積比今年加州此前發生的1253場野火的總和還多。(美聯社)
利佛摩附近柯羅山火燒毀的面積比今年加州此前發生的1253場野火的總和還多。(美聯社)

2024 年灣區火災季節以爆炸性的利佛摩附近柯羅山火（Corral Fire）開始。這場野火燒毀了起伏的草地，迅速燒毀的面積比今年加州此前發生的1253 場野火的總和還多，預示著灣區和北加州其他地區可能的火災類型。稍後還會發生什麼，很大程度上取決於天氣。

聖荷西信使報報導，連續兩個潮濕的冬天和乾旱結束，使森林地區保持濕潤。但也促進草大量生長。這些草現在正在迅速乾燥，變成野火燃料。

「我們在一些偏遠地區看到了超過六到八呎的草作物，使我們在聖克拉拉縣的滅火工作變得困難，」加州消防隊長卡特（Baraka Carter）說。他的單位涵蓋了聖克拉拉縣、阿拉米達縣、康曲柯士達縣，以及西部史丹斯勞縣和聖荷昆縣。

卡特說，當風把餘燼吹到很遠很遠的地方時，乾燥的低窪植被很容易受到蛙跳式火災的影響。 「那些火勢將會蔓延得非常快。」

雖然柯羅山火僅燒毀了一所房屋，兩名燒傷的消防員被送往醫院，但消防官員警告說，火焰可能會蔓延到與草地接壤的灣區許多社區的居民區。卡特說，東灣山區、聖荷西的Santa Teresa和Bloom Hill社區、惡魔山(Mount Diablo)周圍的社區，以及巴羅阿圖和史丹福大學以西的高地，都是一些失控的野火可能導致房屋起火的地區。

在柯羅大火在24 小時內燒毀1萬4000 畝土地的3天前，聖荷西州立大學教授克萊門茨(Craig Clements) 預測，大灣區「在未來幾周和本周內，野火應該會增加」。這類火災通常比森林火災更容易控制。

由於較重的植被和樹木從飽和土壤中吸收水分，灣區6月沿海地區和內華達山脈整體野火威脅仍然低於正常水平。塞拉山和沙加緬度谷的火災風險也屬於正常程度。

8月灣區預計將恢復常態，即發生1到起100多畝的森林火災，或300多畝的草地野火。克萊門茨說，在正常程度情況下不太可能發生巨型火災。

國家消防中心稱，預計灣區 9 月的情況也將正常，可能會發生一起重大火災，也可能不會發生。中心報告稱，對於沿海地區和山脈，乾草和灌木的大量堆積，以及預計 9 月溫暖乾燥的天氣，可能會導致比平常更多的重大火災。

克萊門茨警告，即使威脅被認為是正常程度，火災預報也無法完全捕捉到危險。「整個夏天我們仍然面臨著很高的火災風險，因為日常天氣在火勢蔓延中發揮了作用。」

利佛摩附近柯羅山火燒毀的面積比今年加州此前發生的1253場野火的總和還多。(美聯...
利佛摩附近柯羅山火燒毀的面積比今年加州此前發生的1253場野火的總和還多。(美聯社)

隨著從夏季進入秋季，較大的灌木和樹木會變乾，增加火災危險。克萊門茨說：「如果出現嚴重的熱浪，我們不知道7月會發生什麼。我們也不知道秋天的情況會怎樣。」

太平洋沿海地區正從強烈的聖嬰現象轉變為溫和的反聖嬰現象，在過去的幾年中，這種現象的特徵是閃電少於平常，並且在夏季從北加州海岸吹來涼風席捲內陸，使長時間的炎熱期持續到了夏季。

加州消防廳長阿姆斯特朗(Nate Armstrong) 表示，在聖馬刁縣和聖他克魯茲縣的沿海地區，夏季高海拔地區可能會出現重大火災風險，因為海洋層霧氣和冷空氣會在清晨消耗殆盡。

加州消防廳稱，絕大多數野火是人為引起的。其中大多數是意外造成的，例如人們割草產生火花、從房車上拖曳連接鍊或未能撲滅篝火。根據跨機構消防中心報導，去年北加州發生了近 3000 起野火。

阿姆斯壯說，加州消防廳目前正在進行密集的消防員培訓和減少植被工作，因為工作人員很快就會忙於救火。在聖他克魯茲山脈，茂盛的植物生長堵塞了消防員可能需要的道路，而且由於冬季的暴風雨，「森林地面上有很多死亡物質。」

加州 灣區 聖荷西

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