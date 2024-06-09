Muni捷運突停擺 恐遭蓄意破壞

雙峰隧道的模樣。（翻攝自SFMTA官網）

舊金山 的Muni捷運 7日突然在雙峰隧道（Twin Peaks Tunnel）停止不動，車上50位乘客只能下車步行一英里，前往下一站森林山（Forest Hill）。舊金山大都會 交通局（SFMTA）發言人加藤（Erica Kato）8日表示，雖然當局最初認為捷運停擺可能與電力系統問題有關，但最後確定，停擺主要是受到「故意破壞」。

加藤說，再多維護也無法阻止造成這一事件的破壞行為，當局正積極調查事件，希望大家能善待大眾交通系統及車輛，也才能獲得應有的服務。加藤沒有具體說明破壞行為的性質，並表示要經過再進一步的檢查，才能公布詳情。

加藤表示，火車當下停駛後，SFMTA立即派出一輛救援車接載乘客，但乘客在救援車到達之前就離開了。

舊金山消防員、第七區市議員候選人馬丁平托（Stephen Martin-Pinto）在停駛的火車上，他接受採訪時表示，車子離開卡斯楚站後不久就停了下來，然後發生了「一陣火花」，隨後是「一聲巨響」，似乎是撞擊聲。

馬丁平托說，大約 10 分鐘後，列車長廣播要求乘客下車步行前往森林山站，儘管他後來從另一名乘客那裡得知救援車正在路上，但這一個消息「肯定沒有傳達給所有人」。

馬丁平托表示，步行到車站對於火車上的老人來說尤其困難，因為隧道中的電線和電纜存在著多種絆倒危險，他和另一名乘客與年長的乘客一起步行大約 45 分鐘才到達車站。