金山投資超過億元 維修改造2間醫院

金山市長布里德透過追加預算和債券提案資金的重新安排，總計投資1.045億元資金，維修改造查克柏格舊金山總醫院。（記者劉先進╱攝影）

金山市長布里德 (London N. Breed) 和市議長佩斯金 (Aaron Peskin) 日前宣布，透過追加預算 和債券 提案資金的重新安排，總計投資 1.045億元資金，維修改造查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital, ZSFG) 和Laguna Honda醫院，以便為10多萬人提供各種醫療護理。

通過立法程式，布里德將在健康、安全和充滿活力的金山債券提案中重新安排1000萬元優先次序，為這兩家醫院的關鍵基礎設施維修撥款總計6600萬元，並在布里德5月31日提交的擬議預算中，為這兩家醫院追加3856萬元的投資。

上述債券和預算將為超過1.045億元的基本建設改造提供資金，以確保服務的安全性和連續性，維修兩家醫院關鍵設施基礎設施問題。推遲這些維修將導致成本上升，並可能導致公共衛生基礎設施出現故障。

布里德說，類似Laguna Honda醫院這樣的醫療設施，對於金山及其服務的眾多患者和家庭來說舉足輕重，金山為確保整個醫療系統服務的連續性付出巨大努力。佩斯金表示，作為資本規畫委員會（Capital Planning Committee）的成員，解決被長期擱置的公共衛生與安全資本基礎設施工作，一直是他首要任務。

今年4月，布里德提出健康、安全和充滿活力的金山債券法案（Healthy, Safe and Vibrant San Francisco bond measure），將投資2.05億元，用於確保安全、有彈性和可獲得的公共衛生基礎設施。

包括翻新和擴建華埠健康診所，該診所每年有超過1萬名患者前來就診，以符合文化要求的方式為他們提供服務，其中80%的患者以粵語、普通話或台山話為主要語言。該債券還將投資於金山市立診所（San Francisco City Clinic），該診所已為社區提供100多年的服務，包括為 LGTBQ+ 個人和婦女提供性健康服務和支持。