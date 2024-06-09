我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

再威脅要報復 川普：完全有權追查民主黨、復仇是合理的

新州6歲女童遭球拍碎片擊穿頭骨亡 牧師父曝死前2周才問詭異問題

金山投資超過億元 維修改造2間醫院

記者劉先進 ／舊金山報導
金山市長布里德透過追加預算和債券提案資金的重新安排，總計投資1.045億元資金，維修改造查克柏格舊金山總醫院。（記者劉先進╱攝影）
金山市長布里德透過追加預算和債券提案資金的重新安排，總計投資1.045億元資金，維修改造查克柏格舊金山總醫院。（記者劉先進╱攝影）

金山市長布里德 (London N. Breed) 和市議長佩斯金 (Aaron Peskin) 日前宣布，透過追加預算債券提案資金的重新安排，總計投資1.045億元資金，維修改造查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital, ZSFG) 和Laguna Honda醫院，以便為10多萬人提供各種醫療護理。

通過立法程式，布里德將在健康、安全和充滿活力的金山債券提案中重新安排1000萬元優先次序，為這兩家醫院的關鍵基礎設施維修撥款總計6600萬元，並在布里德5月31日提交的擬議預算中，為這兩家醫院追加3856萬元的投資。

上述債券和預算將為超過1.045億元的基本建設改造提供資金，以確保服務的安全性和連續性，維修兩家醫院關鍵設施基礎設施問題。推遲這些維修將導致成本上升，並可能導致公共衛生基礎設施出現故障。

布里德說，類似Laguna Honda醫院這樣的醫療設施，對於金山及其服務的眾多患者和家庭來說舉足輕重，金山為確保整個醫療系統服務的連續性付出巨大努力。佩斯金表示，作為資本規畫委員會（Capital Planning Committee）的成員，解決被長期擱置的公共衛生與安全資本基礎設施工作，一直是他首要任務。

今年4月，布里德提出健康、安全和充滿活力的金山債券法案（Healthy, Safe and Vibrant San Francisco bond measure），將投資2.05億元，用於確保安全、有彈性和可獲得的公共衛生基礎設施。

包括翻新和擴建華埠健康診所，該診所每年有超過1萬名患者前來就診，以符合文化要求的方式為他們提供服務，其中80%的患者以粵語、普通話或台山話為主要語言。該債券還將投資於金山市立診所（San Francisco City Clinic），該診所已為社區提供100多年的服務，包括為 LGTBQ+ 個人和婦女提供性健康服務和支持。

債券 投資 預算

上一則

屋崙Radisson酒店員工 抗議薪資被竊

下一則

韓商湧入日本城 欲打造韓國文化中心

延伸閱讀

金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責

金山市政廳被惡意塗鴉「種族歧視和性別主義」字樣 布里德譴責
李康儀任受害者和證人權利辦公室主任

李康儀任受害者和證人權利辦公室主任
布里德公布2年預算草案 總額314億元

布里德公布2年預算草案 總額314億元
舊金山、深圳 簽友好交流合作備忘錄

舊金山、深圳 簽友好交流合作備忘錄
布里德任命華裔李康儀 為受害者和證人權利辦公室主任

布里德任命華裔李康儀 為受害者和證人權利辦公室主任

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
太陽風暴又出現，北加州少數地區可能可以再次看到極光。圖為5月10日讀者在西雅圖拍到的極光照。（讀者提供）

NASA又見太陽風暴 2日前北加可望看到極光

2024-06-01 02:12
王女士在舊金山登上郵輪，開始旅程。（王女士提供）

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

2024-06-05 02:19
雖然熊類通常避免與人類接觸，但如果他們失去了對人類天然的恐懼就會有危險。(Pete Nuij / Unsplash)

太驚人 加州發生第一起黑熊殺人且啃食屍體的案件

2024-06-06 17:47
谷歌工程師殺妻案6月7日在聖他克拉拉縣法院再度開庭，進行第二次認罪聽證會。（記者葛歆睿 / 攝影）

谷歌工程師殺妻案開庭 陳立人入獄近半年明顯發福

2024-06-07 18:09
Trader Joe's保溫包一上貨架就被搶空，原價3.99元被炒到50元。（林育珍提供）

Trader Joe's保冷袋上架被搶空 3.99元被炒到50元

2024-06-06 19:33

超人氣

更多 >
太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了

太激情?1對男女在工地廁所「撞破牆」被拍下 網友點評亮了
美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」

美最高法院大法官坦承接受招待 共和黨金主買單「50萬豪華旅遊」
不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬

不只秦剛受害？前港澳辦主任張曉明傳也因傅曉田落馬
屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持

屢提台灣惹怒中國？ 黃仁勳離台前：只是感謝科技業夥伴支持
26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親

26歲中以混血女獲救 最大心願是見到生命垂危的華裔母親