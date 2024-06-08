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古典吉他名師 李世登78歲癌逝

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
李世登在灣區以古典吉他教學著名，育才無數。（記者孫愛薇／翻攝）
李世登在灣區以古典吉他教學著名，育才無數。（記者孫愛薇／翻攝）

古典吉他名師李世登因肺癌於6月3日清晨4時半在家中逝世，享壽78歲。李世登年輕時到德國向古典吉他名師學習，而後輾轉台灣，最後落腳舊金山灣區，以音樂教學育才無數。他曾任北加州華人音樂教師協會理、比賽委員，對灣區華人音樂教師的凝聚力與推動占有不可或缺的地位。

李世登為印尼華僑，出生在印尼爪哇島，父親為印尼僑領李性真。在1971年時前往西德杜伊斯堡的魯爾音樂大學主修古典吉他，副修指揮。他曾師從德國教授L. Beck、法國巴黎音樂學院教授A Lagoya、西班牙皇家音樂院教授R.S.de La Maza及奧地利維也納音樂院教授Luise Walker。

在學時，Luise Walker對李世登影響極大，造就他對古典吉他的深厚底蘊。Luise Walker則師從古典吉他之父Francisco Tarrega直傳弟子。李世登對於古典吉他的喜愛，延續在他往後的音樂教學中。

李世登曾任教西德魯爾師範大學、台北實踐大學、聖荷西市立大學，並擔任Polyphony Chamber Orchestra院長與指揮。他培養出兩位高徒，分別為輔大音樂學院前院長方銘健與台北藝術大學教授黃淵泉，兩位每年都會請李世登返台開設大師課程，直到2019年後，因疫情閉關在家，2021年李世登確診肺癌第四期。

李太太江淑齡提及，當時得知先生為肺癌第四期時，醫生預估只剩下半年多壽命，但因信仰上的支持，李世登多支撐了三年，最後安寧照護的時刻沒有太多的病痛，「這三年多，他得到很好的休息，這是一個奇蹟。」

江淑齡感性的說︰「他是我的超級英雄，什麼都為我準備。」在李世登罹癌後，由太太細心照護，江淑齡感謝能回報照顧他三年多，有比醫生預期更多的時間感受家人及山景城中國基督教會會友的愛。

李太太江淑齡在家中擺放李世登的著作樂譜、CD及珍藏的西班牙手工吉他。（記者孫愛薇...
李太太江淑齡在家中擺放李世登的著作樂譜、CD及珍藏的西班牙手工吉他。（記者孫愛薇／攝影）

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