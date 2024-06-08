超市迷你袋暴紅 3.99轉售飆百元

早晨七點店門外排起長長的人龍，只為購買到4個迷你隔熱袋。（受訪者提供）

Trader Joe's 超市自推出迷你手提袋造成轟動後，近日再推出迷你隔熱袋(具保溫或保冷功能)，造成消費者搶購。一個迷你隔熱袋售價僅3.99元，ebay和Facebook Marketplace等第三方轉售網站在24小時內已經出現該商品，但標價在20元至100元不等。不少華人 為了搶購迷你隔熱袋提早抵達門市，但買不到只好鎩羽而歸。不過記者訪到兩位搶購隔熱袋成功的消費者分享心得，如何才能搶得先機。

居住在舊金山 市區的Flora在新開張的Trader Joe's門市成功購買到。她說，Hayes Valley門市是Trader Joe's舊金山最新開幕的店面，她購買時還剩很多迷你隔熱袋，但每位消費者限購四個，且門市並未擺放隔熱袋在架上，需要主動詢問坐隔板內的店員才能購買，店員背後就有一整箱的迷你隔熱袋。

Flora推測，店家可能怕消費者瘋搶導致現場失控，所以才改以詢問方式購買隔熱袋，再加上該門市還開幕不到一個月，消費者並不熟悉，所以才有這麼多隔熱袋還沒被買光。

同樣居住在舊金山市區的曾小姐則拜託友人購買。曾小姐表示，想買到迷你隔熱袋，必須要開店至少一個小時前就去排隊，才可能買到，接近開門時間抵達基本上就不可能買到了。她說，由於自己還要送小孩上學，送完都已經接近8時30分，完全沒有機會搶購，所以拜託朋友提早去排隊搶購，連排兩天，第一天提早一小時排隊也買不到，第二天才買到。

也有不少人搶到迷你隔熱袋就直接轉售，大賺價差，原本一個3.99元，轉售價50元、100元都看得到，其實今年3月Trader Joe's推出新款迷你手提袋時也受到哄搶，很多人甚至在轉售平台上，炒到幾十倍的價格。

華人林育貞表示，自己受到朋友的委託去買小隔熱袋，但去了兩家貨架上都是空空，「超市上午9時開門，我是在開門兩分鐘後到達，但已經看到不少人提著隔熱袋在結帳，貨架上已經是空空。」她表示，第二家超市的店員告訴她，超市早上8時開門，2分鐘內迅速賣空。

網友們紛紛曬出排長隊、限購以及蜂擁搶購的圖片。目前還不清楚有多少人從網上購買到專賣的保冷包，但社交媒體的炒作，和人們對這件商品稀缺性的炒作，導致轉售價格節節攀升，最高的標價達到100元。

Trader Joe's發言人羅德（Nakia Rohde）表示，一些商店在上架當天便售罄了所有存貨，「如果你今天沒買到，不用擔心，超市計畫在夏季末提供更多的選擇。」

Trader Joe's並不希望看到自家商品被高價轉賣。Trader Joe's公開表示，公司既不縱容、也不支持轉售商品，公司也將極力阻止這種做法。