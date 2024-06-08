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第40屆金山華運會 賽事歷年最多

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
華運會眾多召集人為各項賽事努力籌備，期望帶給參賽者快樂的運動體驗。（記者孫愛薇／攝影）
華運會眾多召集人為各項賽事努力籌備，期望帶給參賽者快樂的運動體驗。（記者孫愛薇／攝影）

「第40屆金山灣區華人運動大會」以「龍騰華運，光輝四十」為主題，華運會為灣區僑界重要活動，本屆活動與賽事共計24個項目，新增匹克球，及恢復舉辦撞球、排舞與桌球，為華運會開創以來最多項目的一屆。 6月15日將舉辦華運會募款晚會，7月21日在庫比蒂諾的Cupertino High School舉辦八項賽事活動與大會開幕分列式。

金山灣區華人運動大會主任委員陳朝全表示，2024年是華運會40周年，因眾多優質召集人，一定能把華運會做得更好。陳朝全期望華運會不只在舊金山宣傳，從本屆開始，朝向舊金山以外華人社區宣傳，他便帶著聖火到洛杉磯宣傳。陳朝全認為像華運會如此有意義的活動，要把聖火傳遞到更遠的地方，以運動的方式結交朋友。

金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，華運會一直以來是灣區僑界一大盛事，透過華運會，讓僑民以運動方式凝聚僑社向心力，每年華運會舉辦盛大，受主流社區關注，眾多主流社區好友透過運動項目，認識台灣僑社。

本屆總計賽事共計19項，壘球、保齡球、排球、羽毛球、射擊、籃球、排舞、田徑、名人競走、兒童繪畫、民俗文化、網球、家庭趣味、拔河、匹克、球桌、摔角以及高爾夫球，其中保齡球與壘球已於日前舉辦，其餘賽事仍可報名或前往觀賽。

羽球召集人黃俊肇表示，個人就已打羽毛球超過20年，透過羽球賽事，讓更多年輕人參與活動，更多僑青認識僑界。排球招集人任陳源表示，排球項目目前已有13隊報名參加，本周六即將舉辦，下午4時的排球冠亞軍賽將會精采可期，歡迎所有人來觀賽。

高爾夫球召集人林猛雄說，高爾夫球就是以球會友，能邀請灣區高爾夫球的好手，前來切磋球技，是非常值得留念，目前已登記72位球員。

撞球項目曾在十幾年前舉辦過，本屆重新舉辦，但由於內部工作人員與裁判仍不足，今年以推廣為主，由邀請賽方式邀請僑民前來觀賽，7月13日在Jimmy′s Billiards舉辦。（詳細賽事請上華運會官網查詢，網址：www.tcaat.org）

灣區 華人 羽球

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