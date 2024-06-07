陸軍官校建校百年 6/16灣區僑胞同慶
中華民國陸軍官校是由國父孫中山指示籌辦，成立於民國13年6月16日，並核定首任校長蔣中正先生所撰寫的「親愛精誠」為該校校訓，希望藉由軍校來培養革命軍事人才，進而造就堂堂正正的革命軍人為中華民國奮鬥。
陸軍官校在100年前激發全國知識青年的熱情，優秀年輕人積極投入革命建國的事業，以我國第一個現代化軍事學校的地位，引領全國軍民經歷過無數次的挑戰與勝利，其精神與成就值得我輩軍人學習。
陸軍軍官學校今年創校百年，在全球各地都有盛大的慶祝活動，同樣也在舊金山灣區有熱鬧的慶祝餐會，目前已有200人報名參加，內容除了佳餚美酒、懷舊舞會外，也有Live Music Idea Band以及幸運抽獎，獎品豐富、節目精彩，歡迎灣區僑胞報名參加，記得著正式服裝。
時間：6月16日上午11時30分至下午3時
地點：Crowne Plaza（地址：1221 Chess Drive, Foster City , CA 94404）
售票：嘉賓券100美元、貴賓券150美元
電洽：510-358-3099
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