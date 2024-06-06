太浩湖滿水位 近5年來首見

太浩湖是加州和內華達州之間賽拉-內華達山脈中的一處高山淡水湖泊。（記者徐蓓蓓／攝影）

據「新聞週刊」報導，美國地質調查局的數據顯示，太浩湖(Lake Tahoe)近五年來第一次蓄滿。

太浩湖是加州 和內華達州 之間塞拉內華達脈中的一處淡水湖，也是美國第六大湖。也是北美最大的高山湖泊和美國第二深的湖，僅次於俄勒岡州的柯瑞特湖（Crater Lake)。

美國地質調查局4日（周二）在湖中的量表讀取到6228.99呎的水深，而理論最大值是6229呎。

聯邦農業部 表示，這意味著自2019年以來，太浩湖第一次蓄滿了水。農業部發布的「內華達水量展望報告」在5月1日就預計太浩湖會蓄滿。報告稱今春的融雪足夠填滿太浩湖。

「展望報告」的作者安德森表示，蓄滿的太浩湖對於塔基河谷的用水者來說是個大好的消息，因為太浩湖是這一帶目前最大的水庫。

安德森同時也是美國農業部在內華達州的水文專家。他說：「內華達州雷諾市和斯帕克市這樣的地方的水源主要來自源於太浩湖的塔基河。內華達州西部的農民也指望著太浩湖的水源來灌溉農作物。」

報告還稱太浩湖出口處的大垻可以提供高達6呎的貯藏量，相當於74萬4500畝呎 。一旦蓄滿，即使降雪量低於正常水平，太浩湖都可以提供足夠三年的用水量。

太浩湖共有63條支流匯入，這些水流中還有積雪融水，在填滿湖泊的同時也降低了水溫。報告稱內華達山脈的降雪量已經連續第二年遠超正常水平了。

水溫較低的湖水對湖泊及其生態系統都多有裨益。太浩湖是包括黑熊、鼠兔、很多魚類和鳥類等不同生物種類的家園。但安德森表示：「漲滿的湖水意味著環湖的沙灘面積會變小。融雪多的年份通常野火也相對沒有那麼肆虐，所以希望今年本地不會經歷近期乾旱年份常見的野火污染空氣問題。」