我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區熱浪肆虐高溫逾90度 空調師父忙到沒空接電話

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

太浩湖滿水位 近5年來首見

記者徐蓓蓓／舊金山灣區報導
太浩湖是加州和內華達州之間賽拉-內華達山脈中的一處高山淡水湖泊。（記者徐蓓蓓／攝影）
太浩湖是加州和內華達州之間賽拉-內華達山脈中的一處高山淡水湖泊。（記者徐蓓蓓／攝影）

據「新聞週刊」報導，美國地質調查局的數據顯示，太浩湖(Lake Tahoe)近五年來第一次蓄滿。

太浩湖是加州內華達州之間塞拉內華達脈中的一處淡水湖，也是美國第六大湖。也是北美最大的高山湖泊和美國第二深的湖，僅次於俄勒岡州的柯瑞特湖（Crater Lake)。

美國地質調查局4日（周二）在湖中的量表讀取到6228.99呎的水深，而理論最大值是6229呎。

聯邦農業部表示，這意味著自2019年以來，太浩湖第一次蓄滿了水。農業部發布的「內華達水量展望報告」在5月1日就預計太浩湖會蓄滿。報告稱今春的融雪足夠填滿太浩湖。

「展望報告」的作者安德森表示，蓄滿的太浩湖對於塔基河谷的用水者來說是個大好的消息，因為太浩湖是這一帶目前最大的水庫。

安德森同時也是美國農業部在內華達州的水文專家。他說：「內華達州雷諾市和斯帕克市這樣的地方的水源主要來自源於太浩湖的塔基河。內華達州西部的農民也指望著太浩湖的水源來灌溉農作物。」

報告還稱太浩湖出口處的大垻可以提供高達6呎的貯藏量，相當於74萬4500畝呎 。一旦蓄滿，即使降雪量低於正常水平，太浩湖都可以提供足夠三年的用水量。

太浩湖共有63條支流匯入，這些水流中還有積雪融水，在填滿湖泊的同時也降低了水溫。報告稱內華達山脈的降雪量已經連續第二年遠超正常水平了。

水溫較低的湖水對湖泊及其生態系統都多有裨益。太浩湖是包括黑熊、鼠兔、很多魚類和鳥類等不同生物種類的家園。但安德森表示：「漲滿的湖水意味著環湖的沙灘面積會變小。融雪多的年份通常野火也相對沒有那麼肆虐，所以希望今年本地不會經歷近期乾旱年份常見的野火污染空氣問題。」

內華達州 農業部 加州

上一則

阿裔抗議者 要賀錦麗停援以色列

下一則

灣景區大動作 預防青少年犯罪

延伸閱讀

太浩湖近5年來首見蓄滿 今春融雪足夠 可提供3年用水量

太浩湖近5年來首見蓄滿 今春融雪足夠 可提供3年用水量
TikTok母公司字節跳動 宣布全球總法律顧問人選

TikTok母公司字節跳動 宣布全球總法律顧問人選
選民看法早固定 學者：川普即使定罪對選舉影響不大

選民看法早固定 學者：川普即使定罪對選舉影響不大
「英國最善良水電工」編故事騙捐款 休葛蘭也受害

「英國最善良水電工」編故事騙捐款 休葛蘭也受害
「英國最善良水電工」遭爆詐欺 男星休葛蘭也受害

「英國最善良水電工」遭爆詐欺 男星休葛蘭也受害

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
太陽風暴又出現，北加州少數地區可能可以再次看到極光。圖為5月10日讀者在西雅圖拍到的極光照。（讀者提供）

NASA又見太陽風暴 2日前北加可望看到極光

2024-06-01 02:12
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
384平方呎庫比蒂諾小黑屋賣出200萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

要價170萬的384平方呎庫比蒂諾小黑屋售出

2024-05-29 19:52

超人氣

更多 >
不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬

不畏減薪9萬投身餐飲業 亞裔女開餐廳營業額189萬
密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間

密西根州夫婦整修房子 浴缸下發現充滿水的神秘房間
曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後

曼哈頓堵車費徵收在即 州長霍楚宣布無限期延後
3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了

3500、1萬2000…政府將再發紓困支票？商業雜誌查證了
自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了

自來水廠奉命濾掉永久性化學物質 水費大漲免不了