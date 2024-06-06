聖荷西州大教授 支持親巴抗議被停職

聖荷西州大知名教授因支持親巴勒斯坦抗議被行政停職60天。（電視新聞截圖）

「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西州立大學（SJSU）已對一名教授實施行政帶薪假（administrative leave），因為他在親巴勒斯坦 學生示威者和行政人員之間充當聯絡人。

根據法律教授基爾（Sang Kil）在社交媒體上分享的一封信，本周他早些時候收到大學行政人員的通知，規定他至少在60天內不准與學生聯繫、進入辦公室或從事與工作相關的活動。此舉是在本月早些時候校園內出現了抗議加薩 戰爭的露營地之後發生的。這個營地在大約一周後被自願拆除。

這封由負責大學人事的高級副校長賴特（Joanne Wright）寫給基爾的信中說，他被停職的原因是 「多次違反大學政策」，包括指導和鼓勵學生違反大學政策，對同事有騷擾和攻擊性行為和言論，以及公開指認至少一名從事工作職責的同事並發布煽動性言論，給他們造成傷害風險。

然而，基爾在一份新聞稿中表示，他被暫時停職，是因為在校園內的親巴勒斯坦活動，並聲稱他支持親巴勒斯坦學生抗議者的行動，屬於他們作為SJSU巴勒斯坦學生正義協會（Students for Justice in Palestine）分會教師顧問的職責範圍。 「SJSU對我的所有指控都是完全錯誤的，」基爾在一份新聞稿中說。「事實上，我認為我被暫時停職，是針對我的學術自由壓制運動的一部分。」

基爾還表示，他不認為學校給予了他正當程序，因為他沒有得到一份針對他不利證據的總結報告。而根據加州 教職員工協會（California Faculty Association）與加州州立大學系統簽訂的合同，他們應該得到這份報告。

停職將持續60天，或者直到基爾提前收到終止停職的通知。校方在停職信中還提到，基爾應配合任何與停職有關的調查。

SJSU發言人以校方對人事問題的保密政策為由，拒絕對此事發表評論。

基爾曾擔任教職工工會巴勒斯坦、阿拉伯和穆斯林核心小組（Palestine, Arab and Muslim Caucus）主席，並曾擔任學生營地與大學管理人員之間的聯絡人。上周三（22日），在校園內紮營一周多後，學生抗議者與校方管理人員達成協議，拆除了帳篷和檐篷。