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聖荷西州大教授 支持親巴抗議被停職

編譯組╱綜合報導
聖荷西州大知名教授因支持親巴勒斯坦抗議被行政停職60天。（電視新聞截圖）
聖荷西州大知名教授因支持親巴勒斯坦抗議被行政停職60天。（電視新聞截圖）

「信使報」（Mercury News）報導，聖荷西州立大學（SJSU）已對一名教授實施行政帶薪假（administrative leave），因為他在親巴勒斯坦學生示威者和行政人員之間充當聯絡人。

根據法律教授基爾（Sang Kil）在社交媒體上分享的一封信，本周他早些時候收到大學行政人員的通知，規定他至少在60天內不准與學生聯繫、進入辦公室或從事與工作相關的活動。此舉是在本月早些時候校園內出現了抗議加薩戰爭的露營地之後發生的。這個營地在大約一周後被自願拆除。

這封由負責大學人事的高級副校長賴特（Joanne Wright）寫給基爾的信中說，他被停職的原因是 「多次違反大學政策」，包括指導和鼓勵學生違反大學政策，對同事有騷擾和攻擊性行為和言論，以及公開指認至少一名從事工作職責的同事並發布煽動性言論，給他們造成傷害風險。

然而，基爾在一份新聞稿中表示，他被暫時停職，是因為在校園內的親巴勒斯坦活動，並聲稱他支持親巴勒斯坦學生抗議者的行動，屬於他們作為SJSU巴勒斯坦學生正義協會（Students for Justice in Palestine）分會教師顧問的職責範圍。 「SJSU對我的所有指控都是完全錯誤的，」基爾在一份新聞稿中說。「事實上，我認為我被暫時停職，是針對我的學術自由壓制運動的一部分。」

基爾還表示，他不認為學校給予了他正當程序，因為他沒有得到一份針對他不利證據的總結報告。而根據加州教職員工協會（California Faculty Association）與加州州立大學系統簽訂的合同，他們應該得到這份報告。

停職將持續60天，或者直到基爾提前收到終止停職的通知。校方在停職信中還提到，基爾應配合任何與停職有關的調查。

SJSU發言人以校方對人事問題的保密政策為由，拒絕對此事發表評論。

基爾曾擔任教職工工會巴勒斯坦、阿拉伯和穆斯林核心小組（Palestine, Arab and Muslim Caucus）主席，並曾擔任學生營地與大學管理人員之間的聯絡人。上周三（22日），在校園內紮營一周多後，學生抗議者與校方管理人員達成協議，拆除了帳篷和檐篷。

巴勒斯坦 加州 加薩

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