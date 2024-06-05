舊金山國際機場翻新提前完工 航班準點率將恢復

舊金山國際機場（SFO）翻新提前完成，準點率將恢復正常。（記者王子涵／攝影）

舊金山 國際機場（SFO）在過去幾個月的航班準點率大幅下降，在全美主要機場的排名滑落至末尾。但機場官員4日表示，機場核心施工工程提前完成，將幫助機場重新恢復正常運行。

據SFO的新聞稿表示，機場28號滑行道自1月18日起開始關閉，並計畫在本月21日後再次開放。根據機場最新的工程安排，該滑行道原定於7月1日再次投入使用。

SFO發言人約克（Doug Yakel）表示，一旦這條跑道再次投入使用，唯一造成飛機延誤的原因將只有天氣。

機場在翻新工程開始前，就預計將發生大面積航班延誤。據悉，大約三分之一的航班將延誤半個小時至一個小時之間，尤其是在高峰時段。

根據JW Surety Bonds對美國406個機場準點率的數據分析，除了偶爾出現的與天氣因素相關的延誤之外，在最近幾個節假日如國殤節，SFO的準點率都位列最後。

約克表示，夏季旅遊旺季已經開始，預計在國殤節至勞動節期間，機場將接待1550萬名旅客，約占夏季旅遊旺季旅客量的86%。

翻新工程對Delta、Tango兩條跑道進行了重新調整，使飛機在著陸後能更方便、安全地撤離。施工人員拆除了現有滑行道，將其重建為獨立、不相交的滑行道。

項目耗資6000萬元，由聯邦政府 資助，由金門建築公司施工。施工人員鋪設了15個足球 場大小的停機坪，建造了一個兩輛汽車車庫大小的地下燃料設施，鋪設了11哩長的電纜，並使用了700多加侖的油漆來標識滑行道。