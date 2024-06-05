我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣又飆破7萬美元 距離創新高只剩5%

賭場App賺積分 華女帶全家享0元阿拉斯加郵輪旅行

舊金山國際機場翻新提前完工 航班準點率將恢復

記者王子涵／舊金山報導
舊金山國際機場（SFO）翻新提前完成，準點率將恢復正常。（記者王子涵／攝影）
舊金山國際機場（SFO）翻新提前完成，準點率將恢復正常。（記者王子涵／攝影）

舊金山國際機場（SFO）在過去幾個月的航班準點率大幅下降，在全美主要機場的排名滑落至末尾。但機場官員4日表示，機場核心施工工程提前完成，將幫助機場重新恢復正常運行。

據SFO的新聞稿表示，機場28號滑行道自1月18日起開始關閉，並計畫在本月21日後再次開放。根據機場最新的工程安排，該滑行道原定於7月1日再次投入使用。

SFO發言人約克（Doug Yakel）表示，一旦這條跑道再次投入使用，唯一造成飛機延誤的原因將只有天氣。

機場在翻新工程開始前，就預計將發生大面積航班延誤。據悉，大約三分之一的航班將延誤半個小時至一個小時之間，尤其是在高峰時段。

根據JW Surety Bonds對美國406個機場準點率的數據分析，除了偶爾出現的與天氣因素相關的延誤之外，在最近幾個節假日如國殤節，SFO的準點率都位列最後。

約克表示，夏季旅遊旺季已經開始，預計在國殤節至勞動節期間，機場將接待1550萬名旅客，約占夏季旅遊旺季旅客量的86%。

翻新工程對Delta、Tango兩條跑道進行了重新調整，使飛機在著陸後能更方便、安全地撤離。施工人員拆除了現有滑行道，將其重建為獨立、不相交的滑行道。

項目耗資6000萬元，由聯邦政府資助，由金門建築公司施工。施工人員鋪設了15個足球場大小的停機坪，建造了一個兩輛汽車車庫大小的地下燃料設施，鋪設了11哩長的電纜，並使用了700多加侖的油漆來標識滑行道。

足球 舊金山 聯邦政府

上一則

投保加州全保 欠國稅局大筆稅金

下一則

EMS示警:下一波大疫情 恐是禽流感

延伸閱讀

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場
舊金山反以色列示威 70人被捕 雙手遭警反綁

舊金山反以色列示威 70人被捕 雙手遭警反綁
金山市中心全新公寓 買氣低迷

金山市中心全新公寓 買氣低迷
舊金山活禽市場驗出禽流感病毒

舊金山活禽市場驗出禽流感病毒
舊金山人真的很猛 居然用路障占據停車位

舊金山人真的很猛 居然用路障占據停車位

熱門新聞

Denise Rossi贏得彩票大獎後11天向結婚25年的丈夫Thomas Rossi提出離婚。（截取自鏡報網站）

女子隱瞞彩票中獎離婚 多年後被發現 獎金全歸前夫

2024-06-01 18:06
超過 160 萬人可從蘋果公司3,500 萬美元的iPhone 和解協議中獲得現金。（電視新聞截圖）

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

2024-05-29 16:01
一些華人團購的櫻桃個頭過小的，破皮裂開的，甚至雙胞胎畸形果很多。（受訪者提供）

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

2024-05-29 15:33
5月27日購房網站信息顯示，矽谷工程師殺妻案涉嫌人陳立人的凶宅已進入交易流程。（記者徐蓓蓓／翻攝）

矽谷工程師殺妻凶宅 上市9天售出 買家加價了20萬元

2024-05-29 02:20
太陽風暴又出現，北加州少數地區可能可以再次看到極光。圖為5月10日讀者在西雅圖拍到的極光照。（讀者提供）

NASA又見太陽風暴 2日前北加可望看到極光

2024-06-01 02:12
384平方呎庫比蒂諾小黑屋賣出200萬元。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

要價170萬的384平方呎庫比蒂諾小黑屋售出

2024-05-29 19:52

超人氣

更多 >
嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡

嚴防借卡消費 進入Costco須先掃描會員卡
旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位

旅行專家搭機 愛訂經濟艙這些座位
含致癌物 癌症專家很少吃這種食物

含致癌物 癌症專家很少吃這種食物
「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議

「9億少女的夢」男神怎麼了？暴瘦像竹竿引起熱議
停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場

停車貴 交通塞 這座機場名列全美壓力最大機場