山景城打擊犯罪 引入車牌監控系統

屋崙和東灣高速路安裝的Flock Safety公司的ALPR探頭。（記者徐蓓蓓╱翻攝）

南灣山景城市議會日前投票通過在市內安裝24個自動車牌讀取監控探頭，成為去年以來，灣區 城市應對車輛和零售盜竊犯罪安裝自動讀取監控探頭風潮中最新的一員。在此之前，舊金山、屋崙 、柏克萊、聖利安住以及聖荷西等灣區城市已經大量引入了這一監控系統來應對治安惡化。

去年10月，屋崙就在全市範圍內安裝了300個自動讀取探頭。今年3月，加州 州長紐森又宣布加州高速公路巡警將在屋崙安裝290個這樣的探頭，另有190支會布局在東灣州高速路沿線。這類探頭被稱作ALPR探頭，可以分辨車輛的品牌和型號以及其他特徵，還可以將實時警報傳送到執法部門。

此前屋崙及相鄰高速公路一帶飽受砸車、盜竊和武裝搶劫犯罪的困擾。In-N-Out快餐店不得不關閉了在當地的分店。

紐森在社媒平台X發推表示：「這項投資標誌著屋崙和加州在強化公共安全和解決有組織的犯罪和高速路暴力事件方面又邁進了一步。」

舊金山今年3月也宣布會在室內100個路口安裝400個ALPR探頭，用來協助犯罪調查和幫助尋找受害者、嫌犯、走失兒童和成人等。

南灣城市聖荷西則在4月宣布今年夏天會在市內安裝500個自動車牌讀取探頭。

安裝ALPR探頭得到了一些居民的歡迎。東聖荷西居民阿羅優（Plata Arroyo）認為，探頭可以幫助減少犯罪，提高生活質量，是很有幫助的。但另一位居民辛格（Sunil Singh）表示，探頭在偵測和調查方面確實很有幫助，但同時擔憂探頭會收集太多不必要的信息，有被侵犯到隱私的擔憂。

據悉，自動車牌讀取探頭會為每一輛過往車輛拍攝一張靜態圖。拍攝到的牌照信息會和全美犯罪資訊中心提供的資訊進行比對。比對成功的話，就馬上報警。

比得蒙（Piedmont）是最早應用ALPR探頭的灣區城市之一，早在2013年就在城市交叉路口安裝了39個此類探頭。比得蒙警方表示，僅2023年一年，自動探頭監控系統就針對可疑車輛報警1200次，協助抓捕了33名嫌犯，找回37輛被盜車輛。

比得蒙居民懷因斯（Emily Wines）表示，因為有探頭，警察才能找到砸車或入室盜竊的嫌犯，「探頭給社區帶來更多的安全感。」